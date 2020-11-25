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РИА Новости

Патрушев указал на прорехи в киберзащите органов власти в Крыму

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Органы власти в Крыму, пользуясь иностранным системами проведения видеоконференций, рискуют стать жертвой хакеров, поэтому госструктурам на полуострове надо усиленно внедрять у себя отечественное программное обеспечение, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Результаты работы государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак показывают, что на территории Крымского полуострова основные компьютерные инциденты связаны с внедрением вредоносного программного обеспечения", - сказал Патрушев во вторник по видеосвязи на совещании по безопасности в Крыму. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза.

Такие инциденты становятся возможными "вследствие невыполнения в полной мере субъектами критической информационной инфраструктуры требований по защите информации, а также из-за использования органами власти и местного самоуправления зарубежных систем видеоконференции", полагает он.

В связи с этим важно обеспечить действенный контроль за защитой информации в органах государственной власти и местного самоуправления, организовать подготовку соответствующих кадров, указал Патрушев.

"Принять дополнительные меры по предотвращению внедрения вредоносного программного обеспечения в информационные ресурсы и критическую информационную инфраструктуру, а также активизировать работу по внедрению отечественного программного обеспечения", - добавил он.

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Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
ИТ
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