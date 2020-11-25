Войти
РИА Новости

Только и мечтают. Самолет США сымитировал атаку на корабли РФ

522
0
0
Праздничные мероприятия в Приморье по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
Праздничные мероприятия в Приморье по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

МОСКВА, 24 ноября/ Радио Sputnik. В Черном море американский самолет сымитировал атаку на боевые корабли Российской Федерации, пролетев прямо над ними. Соответствующая информация появилась на страницах ряда сетевых изданий, сообщают Argumenti.ru.

В частности, как следует из материала, опубликованного сайтом Avia.pro, некоторое время назад самолет США, осуществлявший разведку около российских границ, "нырнул" с высоты десяти километров и совершил полет прямо над группой российских боевых судов, которые участвовали в очередных учениях.

В том же материале говорится, что на действия американской стороны отреагировали отечественные средства ПВО.

Утром во вторник радио Sputnik сообщало о том, что эсминец ВМС США нарушил государственную границу России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
Военные учения
Похожие новости
23.09.2020
Корабли ВМФ России вносят нервозность в учения НАТО на Черном море
18.12.2019
Под прицелом русских подлодок трансатлантический кабель - НАТО
17.04.2019
Эксперт оценил американские военные решения по "сдерживанию" РФ в Венесуэле
14.11.2017
Соосная схема. Зачем вертолетам Камова два несущих винта
26.04.2017
Купол над Минобороны
02.11.2009
Завершила свою работу выставка «Интерполитех-2009»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.11 23:41
  • 137
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 25.11 23:09
  • 62
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 25.11 21:14
  • 1
Китайская ракета "Чанчжэн-5" успешно запустила аппарат для лунной миссии
  • 25.11 21:04
  • 1
Новые испытания демонстратора технологий Starship закончились неудачей
  • 25.11 20:25
  • 46
Огневая мощь свободы
  • 25.11 19:51
  • 2
Провальная украинская САУ "Богдана" может стать "Евой"
  • 25.11 19:44
  • 3
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 25.11 19:24
  • 2
SpaceX в ноябре запустит на орбиту 16-ю партию интернет-спутников Starlink
  • 25.11 19:18
  • 3
Как Россия наказала Турцию за убийство военного летчика
  • 25.11 18:23
  • 4
Новый удар по программе МС-21
  • 25.11 15:13
  • 2
Белоруссия планирует в 2021 году закупить в России партию самолетов Су-30СМ и вертолетов Ми-35
  • 25.11 15:07
  • 2
Некоторые подробности сборки израильских БЛА на Уральском заводе гражданской авиации
  • 25.11 14:40
  • 3
Предавая друзей
  • 25.11 13:14
  • 3
СМИ: корвет "Стерегущий" станет самым грозным кораблем в Африке
  • 25.11 11:38
  • 3
Структура Ростеха изготовила двигатели для кораблей на воздушной подушке "Зубр" и "Мурена"