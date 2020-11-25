Только и мечтают. Самолет США сымитировал атаку на корабли РФ

Праздничные мероприятия в Приморье по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020.

МОСКВА, 24 ноября/ Радио Sputnik. В Черном море американский самолет сымитировал атаку на боевые корабли Российской Федерации, пролетев прямо над ними. Соответствующая информация появилась на страницах ряда сетевых изданий, сообщают Argumenti.ru.

В частности, как следует из материала, опубликованного сайтом Avia.pro, некоторое время назад самолет США, осуществлявший разведку около российских границ, "нырнул" с высоты десяти километров и совершил полет прямо над группой российских боевых судов, которые участвовали в очередных учениях.

В том же материале говорится, что на действия американской стороны отреагировали отечественные средства ПВО.

Утром во вторник радио Sputnik сообщало о том, что эсминец ВМС США нарушил государственную границу России.