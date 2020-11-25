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Российская газета

Пиксель вместо модернизации: британский танк Challenger 2 перекрасили

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Источник изображения: rg.ru

Британский Challenger 2 получил новый пиксельный камуфляж. Фотографии такой боевой машины появились недавно в Сети.

Предполагается, что танк станет менее заметным на поле боя, а насколько - это как раз в настоящее время проверяется на различной местности.

По мнению военных экспертов, такие косметические изменения не сильно помогут в преодолении значительного отставания от техники других государств.

Известно, что военные королевства давно хотят получить конкурентоспособную версию многотонного тяжеловеса.

В настоящее время существует несколько предложений по модернизации. Например, изучался вопрос об установке ракетного комплекса Brimstone, используемого на самолетах военно-воздушных сил. Дальность применения такого самонаводящегося оружия, оснащенного тандемными головными частями, составляет 12000 метров.

Известна также версия Black Night, в которой заменена система управления огнем, прицелы и средства связи. Установлены комплексы активной защиты и оптико-электронного подавления.

У Challenger 2 LEP старое, уже недостаточно эффективное 120-мм нарезное орудие L30E4 заменено на гораздо более современное гладкоствольное L55A1 такого же калибра.

Минувшим летом был впервые продемонстрирован опытный образец с мощной 130-мм перспективной пушкой, к которой предусмотрена установка автоматической системы заряжания.

Как ожидается, выбранный вариант будет находиться в войсках как минимум еще 15 лет, после чего ожидается появление принципиально новой боевой машины.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
AGM-114
Challenger 2
Проекты
AI
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