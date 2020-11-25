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Интерфакс-АВН

Путин констатирует стабилизацию ситуации в Нагорном Карабахе

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Блокпост российских миротворцев на лачинской дороге в Нагорном Карабахе
Блокпост российских миротворцев на лачинской дороге в Нагорном Карабахе.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Москва. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин заявил, что благодаря посредническим усилиям России обстановка в Нагорном Карабахе в целом стабилизируется.

"Россией в последнее время предпринимается ряд усилий, и немалых, в качестве посредников в урегулировании одного из застарелых конфликтов. Мы предприняли энергичные усилия, чтобы остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, повлекшие гибель тысяч граждан дружественных нам Азербайджана и Армении", - сказал Путин во вторник на церемонии вручения верительных грамот послам иностранных государств.

По его словам, Россия следовала ключевым договоренностям, достигнутым в Минской группе ОБСЕ, в частности, между ее сопредседателями - Россией, США и Францией.

"И главное, чего удалось добиться, - это остановить кровопролитие. Зафиксировать в трехстороннем заявлении президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении договоренности об установлении перемирия", - отметил Путин.

Он сообщил, что в настоящее время российский миротворческий контингент осуществляет контроль за соблюдением режима прекращения огня, обеспечивает безопасность мирных граждан, сопровождает возвращающихся беженцев и гуманитарные грузы.

"Обстановка в целом стабилизировалась", - заявил Путин.

Президент России сообщил, что в регионе начинает работу российский центр гуманитарного реагирования, который займется оказанием помощи жителям пострадавших районов, восстановлением инфраструктуры, формированием условий для нормальной мирной жизни.

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Азербайджан
Армения
Россия
США
Франция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ОБСЕ
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