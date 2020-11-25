Медицинский центр Минобороны РФ построят в Крыму до 2023 года

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Медицинский центр министерства обороны России будет построен к 2023 году в Крыму, он позволит улучшить качество медобслуживания в военном ведомстве, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"В целях улучшения медицинского обеспечения Минобороны России до 2023 года будет построен медицинский центр. Участок под его строительство определен", - сказал Патрушев во вторник по видеосвязи на совещании по безопасности на Крымском полуострове. Слова Патрушева приводит пресс-служба аппарата Совбеза.