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РИА Новости

Получилось и с 30 метров: кадры дозаправки Ту-160 в воздухе

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Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

МОСКВА, 24 ноября/ Радио Sputnik. В Сети появились кадры положительно отработанных полетов с дозаправкой топлива в воздухе самолетов дальней авиации Ту-160 и Ил-78, сообщает телеканал "Звезда".

Маневры, в которых принимали участие 10 самолетов, продлились более восьми часов при сложных погодных условиях и сильном боковом ветре.


Дозаправка проводилась в дневное и ночное время суток на высоте свыше пяти тысяч метров при скорости около 600 километров в час. Сообщается, что расстояние между самолетами при этом составляло чуть менее 30 метров.

Дозаправка в воздухе позволяет увеличить радиус действия боевых машин и выполнять различные задачи на значительном расстоянии от мест постоянного базирования.

Ранее радио Sputnik сообщило, что опубликовано видео высокоманевренного воздушного боя истребителей Су-35С.

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Страны
Россия
Продукция
Ил-78
Су-35С
Ту-160
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