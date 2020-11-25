Первый пуск с "Байтерека" запланирован на конец 2023 года - Рогозин

Москва. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - Первый пуск с российско-казахстанского комплекса "Байтерек" на Байконуре запланирован на конец 2023 года, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Модернизация стартового комплекса и изготовление первой лётной машины синхронизированы к планируемой дате пуска в 4-м квартале 2023 года", - написал Рогозин в своем Twitter.

В конце октября Россия и Казахстан, сняв разногласия по проекту, приступили к практической реализации проекта по созданию космического ракетного комплекса "Байтерек" на космодроме Байконур.

"Если просто объяснить значение этого события, то скажу так. Во-первых, Байконуру быть! Во-вторых, это соглашение открывает дорогу лётным испытаниям новейшего российского ракетного комплекса "Союз-5", способного составить жёсткую конкуренцию нашим ведущим конкурентам", - сообщил Рогозин в Twitter.

Как стало известно из опубликованного в октябре протокола о внесении изменений в договор России и Казахстана о строительстве, первые пуски с космодрома перенесены с 2022 на 2023 год.

"Байтерек" - строящийся российско-казахстанский космический ракетный комплекс на Байконуре, с которого планируется осуществлять запуск ракет "Союз-5". Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" недавно получила название "Иртыш", головным разработчиком является РКК "Энергия".