Войти
Интерфакс-АВН

Первый пуск с "Байтерека" запланирован на конец 2023 года - Рогозин

681
0
0
Комплекс «Байтерек»
Модель космического ракетного комплекса «Байтерек».
Источник изображения: PM.kz

Москва. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - Первый пуск с российско-казахстанского комплекса "Байтерек" на Байконуре запланирован на конец 2023 года, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Модернизация стартового комплекса и изготовление первой лётной машины синхронизированы к планируемой дате пуска в 4-м квартале 2023 года", - написал Рогозин в своем Twitter.

В конце октября Россия и Казахстан, сняв разногласия по проекту, приступили к практической реализации проекта по созданию космического ракетного комплекса "Байтерек" на космодроме Байконур.

"Если просто объяснить значение этого события, то скажу так. Во-первых, Байконуру быть! Во-вторых, это соглашение открывает дорогу лётным испытаниям новейшего российского ракетного комплекса "Союз-5", способного составить жёсткую конкуренцию нашим ведущим конкурентам", - сообщил Рогозин в Twitter.

Как стало известно из опубликованного в октябре протокола о внесении изменений в договор России и Казахстана о строительстве, первые пуски с космодрома перенесены с 2022 на 2023 год.

"Байтерек" - строящийся российско-казахстанский космический ракетный комплекс на Байконуре, с которого планируется осуществлять запуск ракет "Союз-5". Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" недавно получила название "Иртыш", головным разработчиком является РКК "Энергия".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Союз-5 РН
Похожие новости
13.01.2020
Проблемы с созданием космического ракетного комплекса «Ангара»
18.01.2019
Первый летный образец новой ракеты "Союз-5" будет готов в 2022 году - глава РКЦ "Прогресс"
05.12.2018
Владимир Устименко: не надо путать прямой угол с температурой кипения
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
17.08.2018
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
23.07.2018
"Роскосмос" потратит на создание ракеты "Союз-5" почти 61,2 млрд рублей - госзакупки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.11 23:41
  • 137
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 25.11 23:09
  • 62
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 25.11 21:14
  • 1
Китайская ракета "Чанчжэн-5" успешно запустила аппарат для лунной миссии
  • 25.11 21:04
  • 1
Новые испытания демонстратора технологий Starship закончились неудачей
  • 25.11 20:25
  • 46
Огневая мощь свободы
  • 25.11 19:51
  • 2
Провальная украинская САУ "Богдана" может стать "Евой"
  • 25.11 19:44
  • 3
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 25.11 19:24
  • 2
SpaceX в ноябре запустит на орбиту 16-ю партию интернет-спутников Starlink
  • 25.11 19:18
  • 3
Как Россия наказала Турцию за убийство военного летчика
  • 25.11 18:23
  • 4
Новый удар по программе МС-21
  • 25.11 15:13
  • 2
Белоруссия планирует в 2021 году закупить в России партию самолетов Су-30СМ и вертолетов Ми-35
  • 25.11 15:07
  • 2
Некоторые подробности сборки израильских БЛА на Уральском заводе гражданской авиации
  • 25.11 14:40
  • 3
Предавая друзей
  • 25.11 13:14
  • 3
СМИ: корвет "Стерегущий" станет самым грозным кораблем в Африке
  • 25.11 11:38
  • 3
Структура Ростеха изготовила двигатели для кораблей на воздушной подушке "Зубр" и "Мурена"