Песков заявил, что Россия приветствует запуск Китаем аппарата к Луне

Москва считает эту область перспективной для взаимодействия с Пекином, отметил пресс-секретарь российского президента

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Москва приветствует достижения Китая в освоении космоса, считает эту область перспективной для взаимодействия двух стран. Об этом журналистам во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя запуск Китаем возвращаемого космического аппарата, который впервые в истории китайской космонавтики доставит на Землю образцы лунного грунта.

"Мы приветствуем, естественно, достижения в области освоения космического пространства нашего союзника - наших китайских товарищей", - сказал представитель Кремля. По его мнению, "сотрудничество в области освоения космоса - это одна из областей с наиболее широким потенциалом для взаимодействия двух стран".

Китайское национальное космическое управление (CNSA) во вторник осуществило запуск возвращаемого космического аппарата "Чанъэ-5", который впервые в истории китайской космонавтики доставит на Землю образцы лунного грунта.

Ожидается, что проект по доставке грунта станет новой вехой в развитии лунной программы КНР, поскольку позволит проверить на практике правильность стратегии Пекина по освоению Луны. Кроме того, будут получены полезные сведения, которые могут стимулировать развитие китайской космической техники.

Песков не стал говорить о планах России, касающихся организации экспедиций к Марсу. "Программа обсуждалась, но что касается деталей и перспектив реализации, Роскосмос даст все необходимые разъяснения", - пояснил представитель Кремля.