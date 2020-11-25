Тайвань запустил собственное строительство подлодок

Пекин. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - Глава тайваньской администрации Цай Инвэнь объявила о запуске программы строительства тайваньских военных подводных лодок в городе Гаосюн, сообщает агентство Associated press.

"Эта подводная лодка - важная часть того, что позволит нашему флоту разработать ассиметричное оружие, а также устрашать и блокировать вражеские корабли, чтобы они не окружили главный остров Тайваня. Теперь, с постройки подводной лодки до ее введения в эксплуатацию, мы точно дадим миру знать о своем упорстве в защите суверенитета", - сказала Цай Инвэнь, комментируя начало строительства.

За проект взялась корпорация CSBC - крупнейшая судостроительная компания острова. Она планирует построить восемь подводных лодок, первую - к 2024 году. Их стоимость превысит $ 16 млрд, что подвергается критике за такую высокую цену.

Собственное производство - краеугольный камень оборонной стратегии главы тайваньской администрации. В то же время, Цай Инвэнь удалось получить одобрение от властей США на покупку американского оружия на миллиарды долларов. Пекин не раз высказывал свое неудовольствие по этому поводу.