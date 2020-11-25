Корабли ВМС Египта покинули порт Новороссийска, сообщает телеканал «Известия». В составе отряда — фрегат «Александрия», корвет «Эль-Фатех», ракетный катер «Фахми». Военнослужащие участвовали в учениях «Мост дружбы-2020». Тренировки ВМС РФ и Египта впервые проходили в ЧЕрном море. Моряки отработали отражение атак противника, действия при спасении утопающих, установку минных заграждений. Учения «Мост дружбы» проводят с 2015 года.

Корабли ВМС Египта покинули порт Новороссийска, сообщает телеканал «Известия». В составе отряда — фрегат «Александрия», корвет «Эль-Фатех», ракетный катер «Фахми». Военнослужащие участвовали в учениях «Мост дружбы-2020». Тренировки ВМС РФ и Египта впервые проходили в ЧЕрном море. Моряки отработали отражение атак противника, действия при спасении утопающих, установку минных заграждений. Учения «Мост дружбы» проводят с 2015 года.