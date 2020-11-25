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ЦАМТО

KAI завершила поставки СВ Республики Корея вертолетов "Сурион" в медицинской версии

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Surion(1)
Surion (Япония).

ЦАМТО, 24 ноября. Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) сообщило о поставке компанией Korea Aerospace Industries (KAI) СВ страны последних новых медицинских вертолетов, которые должны улучшить возможности по эвакуации раненых и гражданского населения в случае чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает Korea Herald, со ссылкой на информацию DAPA, вертолет разрабатывался с 2014 по 2016 год путем интеграции оборудования для оказания неотложной медицинской помощи на многоцелевой вертолет "Сурион" национальной разработки.

Восемь многоцелевых вертолетов KUH-1M "Сурион" в конфигурации для медицинской эвакуации были заказаны СВ Республики Корея в декабре 2018 года. Стоимость контракта составила 220 млрд. вон (197,6 млн. долл.). Первые два KUH-1M были переданы СВ Республики Корея в январе и официально введены в боевой состав двумя месяцами позднее.

По данным агентства, вертолет позволяет одновременно перевозить шесть пациентов, в том числе двух в критическом состоянии, и обеспечивает надежность полета за счет установки метеорологической РЛС и средств сигнализации о возможности столкновения с препятствиями.

Сухопутные войска Республики Корея намерены разместить вертолеты в Йонъине, Пучхоне и Янгу.

Согласно постановлениям правительства, вертолеты могут также использоваться для эвакуации мирных жителей по запросу пожарных служб.фф

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Страны
Южная Корея
Продукция
KUH-1
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DAPA
KAI
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