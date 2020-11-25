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ЦАМТО

Новейшие комплексы "Аистенок" поступили в Таманскую мотострелковую дивизию ЗВО

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Российская переносная радиолокационная станция (РЛС) "Аистенок" Источник: http://technic-memorial.narod.ru/.

ЦАМТО, 24 ноября. В рамках ГОЗ в артиллерийские подразделения Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии ЗВО, дислоцированной в Московской области, поступили переносные радиолокационные комплексы разведки и контроля стрельбы "Аистенок".

Новейшие комплексы позволят артиллеристам обнаруживать минометные позиции условного противника в трех километрах от огневого рубежа. Также "Аистенок" позволит вести контроль полета мин с помощью антенн с электронным переключением лучей по азимуту и углу места.

Применение "Аистенка" позволит существенно повысить точность ракетно-артиллерийских ударов и снизить расход боеприпасов, при этом оставаться неуязвимыми для контрбатарейной стрельбы противника. Новые комплексы будут применены в зимнем периоде обучения в ходе боевых стрельб, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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1 комментарий
№1
25.11.2020 01:45
Цитата, q
новейшие комплексы позволят артиллеристам обнаруживать минометные позиции условного противника в трех километрах от огневого рубежа.

Что за "грамотей" сталью писал даже не удосужившись в инете на ТТХ "Аистёнка" посмотреть....

"Приемопередающее устройство РЛС «Аистенок» работает в сантиметровом диапазоне. Несмотря на отсутствие собственных механизмов поворота, антенна обеспечивает наблюдение за сектором шириной 60° по азимуту. Обнаружение целей может производиться на дальности от 200 м до 20 км. Дальность обнаружения определенной цели зависит от ее типа".

На дистанциях до 10 км станция 1Л271 может засекать разрывы снарядов калибра от 122 до 152 мм и использоваться для корректировки огня. В таком случае артиллеристы получают возможность сравнить координаты цели с координатами разрывов снарядов и внести необходимые поправки.
При работе с минометами максимальная дальность обнаружения сокращается до 5 км.
Это подходит для 82 мм миномётов с дальностью 4-4,5 км
А дальность стрельбы  у 120 мм миномётов уже более 7 км
Артиллерия  калибром 152 мм по максимальной дальности стрельбы ушла в диапазон 30 -70 км.

Рабочая "ниша" для "Аистёнка"  это миномёты  калибром до 82 мм и ствольная артиллерия калибром до 122 мм.
Система 1Л271 «Аистенок» предназначается для оснащения подразделений уровня «рота-батальон».
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