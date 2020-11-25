Новейшие комплексы "Аистенок" поступили в Таманскую мотострелковую дивизию ЗВО

ЦАМТО, 24 ноября. В рамках ГОЗ в артиллерийские подразделения Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии ЗВО, дислоцированной в Московской области, поступили переносные радиолокационные комплексы разведки и контроля стрельбы "Аистенок".

Новейшие комплексы позволят артиллеристам обнаруживать минометные позиции условного противника в трех километрах от огневого рубежа. Также "Аистенок" позволит вести контроль полета мин с помощью антенн с электронным переключением лучей по азимуту и углу места.

Применение "Аистенка" позволит существенно повысить точность ракетно-артиллерийских ударов и снизить расход боеприпасов, при этом оставаться неуязвимыми для контрбатарейной стрельбы противника. Новые комплексы будут применены в зимнем периоде обучения в ходе боевых стрельб, сообщает пресс-служба Западного военного округа.