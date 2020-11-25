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Начались серийные поставки агрегатов для фрегатов «адмиральской» серии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Госкорпорации Ростех приступила к серийным поставкам дизель-газотурбинных агрегатов М55Р для фрегатов «адмиральской» серии проекта 22350. Первый агрегат отгружен на ПАО «СЗ «Северная верфь» Объединенной судостроительной корпорации.

Дизель-газотурбинный агрегат М55Р успешно прошел квалификационные и приемосдаточные испытания. Изделие создано в рамках программы импортозамещения, его планируется установить на третий фрегат «Адмирал Исаков». Это первый российский морской агрегат, изготовленный исключительно российскими отечественными предприятиями.

«Ростех последовательно реализует программы разработки современных двигателей всех типов. Создание морских газотурбинных силовых установок и агрегатов – наукоемкий высокотехнологичный процесс. Подобными компетенциями обладают всего несколько производителей в мире. Мы готовы обеспечить потребность российских судостроителей в новых газотурбинных агрегатах. Второй агрегат данной серии планируется поставить в декабре 2020 года», – отметил первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Создание ДГТА М55Р проводилось в тесном сотрудничестве с АО «Северное ПКБ». Испытания агрегата в сборе с редуктором, дизелем и локальными системами управления проводились в сборочно-испытательном комплексе корабельных газотурбинных двигателей и газотурбинных агрегатов на одном из предприятий ОДК.

Для фрегатов «адмиральской» серии Госкорпорация Ростех также производит ЗРАК «Панцирь-МЕ» (холдинг «Высокоточные комплексы»), радиопрозрачные обтекатели РЛС (ОНПП «Технология») и другое оборудование. На летной палубе фрегатов могут эксплуатироваться противолодочные вертолеты Ка-27 или ударные машины Ка-52К (холдинг «Вертолеты России»).

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Страны
Россия
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96К6 Панцирь-С1
Адмирал Исаков
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1 комментарий
№1
25.11.2020 07:38
Цитата
Изделие создано в рамках программы импортозамещения, его планируется установить на третий фрегат «Адмирал Исаков».

Все верно, но с поправкой "третий серийный". С головным кораблем серии - на четвертый.
Третий фрегат 22350 - "Адмирал Головко" - весной этого года был спущен на воду.
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