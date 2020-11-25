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РИА Новости

Эксперт назвал возможную цель нарушения границы американским эсминцем

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Американский эсминец "Джон Маккейн"
Американский эсминец "Джон Маккейн".
Источник изображения: © Фото : U.S. Navy

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Нарушивший границу американский эсминец "Джон Маккейн" мог пытаться спровоцировать российских военных моряков прицеливаться для удара по нему, чтобы больше узнать о работе наших стрельбовых станций, заявил РИА Новости президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что "Джон Маккейн" на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. После получения предостережения от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота РФ "Адмирал Виноградов" американский эсминец сразу ушел в нейтральные воды.

"Надводный корабль решает задачи разведки во всем диапазоне средств. Это надводная разведка, радиолокационная разведка, радиотехническая разведка, радиоакустическая разведка. В частности, наверняка проверял работу наших стрельбовых станций - в расчете на то, что наши включат стрельбовую станцию, чтобы облучить, приготовиться к стрельбе. Видимо, наши не включили это дело", - сказал Сивков.

Он не исключил, что эсминец мог оказаться в российских территориальных водах из-за навигационной ошибки. Эксперт напомнил, что в современной истории американского флота уже были случаи, когда военные корабли сталкивались с гражданскими судами именно по этой причине.

"Может быть и элементарное разгильдяйство. У них там кавардак творится серьезный на флоте. Простите меня, если у них из-за коронавируса две авианосные группы вышли из строя, о чем там вообще говорить", - добавил Сивков.

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