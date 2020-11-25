Эксперт назвал возможную цель нарушения границы американским эсминцем

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Нарушивший границу американский эсминец "Джон Маккейн" мог пытаться спровоцировать российских военных моряков прицеливаться для удара по нему, чтобы больше узнать о работе наших стрельбовых станций, заявил РИА Новости президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что "Джон Маккейн" на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. После получения предостережения от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота РФ "Адмирал Виноградов" американский эсминец сразу ушел в нейтральные воды.
Он не исключил, что эсминец мог оказаться в российских территориальных водах из-за навигационной ошибки. Эксперт напомнил, что в современной истории американского флота уже были случаи, когда военные корабли сталкивались с гражданскими судами именно по этой причине.