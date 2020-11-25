"Настоящий космический корабль": американский миллиардер купил МиГ-29

Американский миллиардер Джаред Исаакман поделился впечатлениями от недавно приобретенного истребителя МиГ-29 УБ.

Портал The Drive выяснил, кто купил истребитель МиГ-29УБ из коллекции скончавшегося в 2018 году соучредителя корпорации Microsoft Пола Аллена. Новым владельцем самолета оказался молодой "бизнес-феномен" Джаред Исаакман. Он известен как создатель компании Draken International, обладающей одним из крупнейших в мире парков подержанных боевых реактивных самолетов. Более того, миллиардер сам является опытным пилотом.

В 2019 Джаред Исаакман продал свою долю в Draken International за десятки миллионов долларов. Видимо, эти деньги, как шутит The Drive, бизнесмен и потратил на покупку самолета. Как утверждает портал, этот истребитель находится в безупречном состоянии и является "самым красивым в мире МиГ-29".

Джаред Исаакман пояснил, что приобрел его для личного удовольствия и планирует выступать с ним на авиашоу, чтобы люди смогли оценить "характеристики этой уникальной птицы". По его словам, МиГ-29 дарит невероятные ощущения. Когда взлетаешь на нем, то кажется что это "настоящий космический корабль".

"Это определенно самый впечатляющий самолет, на котором я летал", - заключает Джаред Исаакман.

Олег Корякин