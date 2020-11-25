Управляемость индийского самолета улучшили парашютами

Индийская компания HAL доработала перспективный учебный самолет HJT-36 Sitara. Ранее его испытания были приостановлены из-за потери управляемости при выполнении "бочки".

Работы над Sitara, призванным снизить зависимость индийских ВВС от импортной техники, ведутся с переменным успехом с 1997 года. Первый полет HJT-36 выполнил в 2003 году. Через 11 лет стало ясно, что самолет перетяжелен - за работами по снижению веса индийцы обратились к нескольким иностранным компаниям, пишет FlightGlobal.

Во время летных испытаний на маневренность в 2016-м выяснилось, что после выполнения "бочки" пилоту крайне тяжело восстановить управления самолетом. Проект заморозили на три года, затем HAL сдвинула вертикальный стабилизатор назад и увеличила площадь руля направления. Также на Sitara установили небольшие парашюты, призванные остановить вращение самолета вдоль продольной оси, если летчику не удается сделать это самостоятельно.

На новых тестах HJT-36 выполнил один переворот на правый борт и один - на левый. Испытания признаны успешными.

Длина реактивного Sitara 11 метров, размах крыльев 10.Он может пролететь тысячу километров со скоростью 750 км/ч. На самолете предусмотрено пять точек подвески вооружения общей массой до тонны.

Антон Валагин