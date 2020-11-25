США закрывают небо для шпионов

США больше не будут пускать на свою территорию разведывательную авиацию других стран. В Государственном департаменте официально объявили о выходе из Договора об открытом небе.

«22 мая 2020 года Соединённые Штаты осуществили своё право на выход из Договора об открытом небе, направив депозитариям договора и всем государствам-участникам уведомление о своём решении выйти из договора через шесть месяцев после даты уведомления. По прошествии шести месяцев, 22 ноября 2020 года, решение вступило в силу, и США больше не являются государством-участником Договора об открытом небе», — рассказал заместитель представителя Госдепа Кейл Браун в официальном обращении.

Американский самолёт-разведчик OC-135B, действовавший в рамках Договора об открытом небе Источник изображения: defensenews.com

Это решение также подтвердил Госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, такое решение было принято из-за того, что Россия, вопреки договору, в течение многих лет применяла запрет на полёты (в частности, над регионом Калининградской области, а также вблизи российско-грузинской границы).

Договор был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Официально целью договора является «содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями». Сегодня участниками договора являются 33 страны. В соответствии с договором, государства, подписавшие его, взяли на себя обязательство предоставления возможности совершать наблюдательные полёты (инспекции) над своей территорией на основании запроса в рамках установленных квот. Полёты проводятся на уведомительной основе. Договор предусматривает «пассивные» (для наблюдаемой стороны) и «активные» (для наблюдающей стороны) годовые квоты.

В США уже неоднократно говорили о возможности своего выхода из договора, поскольку для страны он бесполезен: спутники-шпионы справляются с задачей мониторинга лучше, чем самолёты. При этом некоторые американские сенаторы негативно высказались о таком решении администрации президента.