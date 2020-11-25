Войти
ЦАМТО

Индия испытала наземную версию сверхзвуковой КР "Брамос"

589
0
0
Источник изображения: Mike1979 Russia/Wikimedia.org

ЦАМТО, 24 ноября. Индия 24 ноября провела испытательный пуск наземной версии сверхзвуковой крылатой ракеты "Брамос" с полигона, расположенного на Андаманских и Никобарских островах.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает издание Times of India со ссылкой на источник в Минобороны Индии.

"Индия сегодня провела испытательный пуск наземной версии сверхзвуковой крылатой ракеты "Брамос" с территории Андаманских и Никобарских островов. Назначенная цель находилась на другом острове", – сообщил собеседник издания.

Он отметил, что дальность стрельбы ракеты "Брамос" теперь увеличена до более чем 400 км.

Отмечается, что на этой неделе армия Индии планирует провести запуски КР "Брамос" с борта корабля и самолета.

Как напоминает агентство, российско-индийское СП "БраМос" было создано в 1998 году. Производит одноименные крылатые ракеты, а также пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет.

"РИА Новости" отмечает, что это не первые испытания новых видов вооружений, проведенных в Индии за последнее время. Ранее Минобороны Индии сообщило об успешных испытаниях сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos с произведенным на индийских предприятиях планером и разгонным блоком, позднее успешно прошли испытания гиперзвуковой тактической ракеты малой дальности Shaurya и новейшей противолодочной ракеты SMART. Также сообщалось об успешных испытаниях новой противорадиолокационной ракеты Rudram-1, баллистической ракеты "Притхви-2" и ЗРК QRSAM.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
17.02.2020
Убийца AWACS: Су-30 может получить новую гиперзвуковую ракету
20.12.2019
В Индии показали сброс 2,5-тонной ракеты "БраМос" с Су-30МКИ с "конструктивными доработками"
22.10.2019
Индия заявила о начале создания гиперзвукового оружия
22.01.2018
Шапкозакидательство и завет адмирала Макарова
09.10.2014
ВМФ России принял на вооружение «секретную крылатую ракету»
23.04.2012
"То, чем я занимаюсь, не совсем чиновничья работа"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.11 23:41
  • 137
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 25.11 23:09
  • 62
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 25.11 21:14
  • 1
Китайская ракета "Чанчжэн-5" успешно запустила аппарат для лунной миссии
  • 25.11 21:04
  • 1
Новые испытания демонстратора технологий Starship закончились неудачей
  • 25.11 20:25
  • 46
Огневая мощь свободы
  • 25.11 19:51
  • 2
Провальная украинская САУ "Богдана" может стать "Евой"
  • 25.11 19:44
  • 3
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 25.11 19:24
  • 2
SpaceX в ноябре запустит на орбиту 16-ю партию интернет-спутников Starlink
  • 25.11 19:18
  • 3
Как Россия наказала Турцию за убийство военного летчика
  • 25.11 18:23
  • 4
Новый удар по программе МС-21
  • 25.11 15:13
  • 2
Белоруссия планирует в 2021 году закупить в России партию самолетов Су-30СМ и вертолетов Ми-35
  • 25.11 15:07
  • 2
Некоторые подробности сборки израильских БЛА на Уральском заводе гражданской авиации
  • 25.11 14:40
  • 3
Предавая друзей
  • 25.11 13:14
  • 3
СМИ: корвет "Стерегущий" станет самым грозным кораблем в Африке
  • 25.11 11:38
  • 3
Структура Ростеха изготовила двигатели для кораблей на воздушной подушке "Зубр" и "Мурена"