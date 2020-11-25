Индия испытала наземную версию сверхзвуковой КР "Брамос"

ЦАМТО, 24 ноября. Индия 24 ноября провела испытательный пуск наземной версии сверхзвуковой крылатой ракеты "Брамос" с полигона, расположенного на Андаманских и Никобарских островах.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает издание Times of India со ссылкой на источник в Минобороны Индии.

"Индия сегодня провела испытательный пуск наземной версии сверхзвуковой крылатой ракеты "Брамос" с территории Андаманских и Никобарских островов. Назначенная цель находилась на другом острове", – сообщил собеседник издания.

Он отметил, что дальность стрельбы ракеты "Брамос" теперь увеличена до более чем 400 км.

Отмечается, что на этой неделе армия Индии планирует провести запуски КР "Брамос" с борта корабля и самолета.

Как напоминает агентство, российско-индийское СП "БраМос" было создано в 1998 году. Производит одноименные крылатые ракеты, а также пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет.

"РИА Новости" отмечает, что это не первые испытания новых видов вооружений, проведенных в Индии за последнее время. Ранее Минобороны Индии сообщило об успешных испытаниях сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos с произведенным на индийских предприятиях планером и разгонным блоком, позднее успешно прошли испытания гиперзвуковой тактической ракеты малой дальности Shaurya и новейшей противолодочной ракеты SMART. Также сообщалось об успешных испытаниях новой противорадиолокационной ракеты Rudram-1, баллистической ракеты "Притхви-2" и ЗРК QRSAM.