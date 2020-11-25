Разведывательные подразделения ВВО в Бурятии получили новейшие средства разведки

ЦАМТО, 24 ноября. В мотострелковое соединение Восточного военного округа (ВВО) поступила новейшая портативная радиолокационная станция (РЛС) ближней разведки.

РЛС ближней разведки семейства "Фара" последней модификации объединяет в себе практически все возможности современных радиолокаторов, несмотря на предельно малые габаритные и весовые характеристики.

Станция обеспечивает высокую скрытность работы от средств радиоэлектронного противодействия противника, так как ее излучаемая мощность меньше, чем у любого сотового телефона.

Она может сопрягаться с несколькими видами автоматического стрелкового оружия, в частности пулеметами "Печенег", "Корд", автоматическими станковыми гранатометами АГС-17 и АГС-30, что делает ее незаменимой при ведении боевых действий в условиях отсутствия оптической видимости.

Оснащение новыми РЛС позволит расширить перечень решаемых задач и существенно повысить боевые возможности подразделений, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.