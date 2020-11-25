ВС Нидерландов отправили в США первые вертолеты AH-64D "Апач" для модернизации

ЦАМТО, 24 ноября. Минобороны Нидерландов 19 ноября сообщило об отправке из Антверпена на борту грузового судна первых трех ударных вертолетов AH-64D "Апач" для проведения их ремонта и модернизации в США.

В течение последних недель перед отправкой вертолеты были частично разобраны для удобства транспортировки. Планируется, что судно прибудет в порт Балтимор на восточном побережье США 4 декабря. Далее наземным транспортом вертолеты будут доставлены на предприятие Boeing в Меса (шт.Аризона). Следующая партия вертолетов "Апач" будет отправлена в США в феврале 2021 года. Как ожидается, работы займут около 2 лет. Модернизации в ближайшие годы подвергнутся все 28 состоящих на вооружении ВС Нидерландов вертолетов (включая восемь вертолетов, которые применяются для обучения в Форт-Худ (шт.Техас). Вертолеты будут возвращены в Нидерланды в период с середины 2023 до начала 2025 года.

Как сообщал ЦАМТО, в начале 2018 года Министерство обороны Нидерландов инициировало реализацию программы модернизации 28 состоящих на вооружении около 20 лет ударных вертолетов AH-64D "Апач", которая должна позволить продолжить их эксплуатацию до 2050 года.

Модернизация вертолетов AH-64D Блок.2 "Апач" до конфигурации AH-64E позволит унифицировать их с машинами других операторов, облегчит применение в операциях коалиции, позволит развивать сотрудничество в сферах подготовки личного состава и обслуживании, а также снизит стоимость последующей модернизации. Вертолеты будут оснащены современными системами связи и навигации, прицелами, улучшенной РЛС управления огнем. Одновременно планируется провести капитальный ремонт AH-64D, в ходе которого они получат новые фюзеляжи, трансмиссию, лопасти несущего винта, а мощность двигателей будет увеличена.

Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Нидерландам в рамках программы "Иностранные военные продажи" оборудования и услуг для поддержки модернизации 28 вертолетов AH-64D Блок.2 "Апач" до конфигурации AH-64E в феврале 2018 года. Полная стоимость продажи может составить 1,191 млрд. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) и МО Нидерландов подписали "письмо с предложением и принятием предложения" (LOA) о проведении в рамках программы "Иностранные военные продажи" модернизации ударных вертолетов AH-64D "Апач" ВС Нидерландов в сентябре 2018 года.

Начальный контракт стоимостью 145,89 млн. долл. на проведение модернизации вертолетов AH-64D "Апач" ВС Нидерландов СВ США заключили с Boeing в августе 2019 года.