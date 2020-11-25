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ЦАМТО

Специалисты военного представительства Минобороны приняли разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор"

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Многоцелевой всепогодный боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор"
Многоцелевой всепогодный боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор".
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

ЦАМТО, 24 ноября. После завершения всех наземных и летных испытаний, а также оформления документации на прием-передачу техники, вертолеты Ка-52 были приняты специалистами военного представительства.

В настоящее время боевые машины готовятся к отправке в места постоянной дислокации.

На новом вертолете Ка-52М установлена модернизированная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, новый цифровой привод, который позволит повысить точность стрельбы из пушки. Модернизированный Ка-52 также получил новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управляемую ракету повышенной дальности.

Лопасти несущего винта Ка-52М оснащены более мощным нагревательным элементом, что позволит эксплуатировать вертолет в широком диапазоне температур, включая арктические условия. Вертолет оснащен шасси с повышенной несущей способностью и износостойкостью, а также светотехническим оборудованием на базе светодиодов. На модернизированном "Аллигаторе" применен новый интерьер кабины пилотов, который обеспечивает выполнение современных эргономических требований, в том числе при пилотировании в темное время суток с использованием очков ночного видения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
АФАР
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