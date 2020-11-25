Эсминец США нарушил российскую границу в заливе Петра Великого

Во вторник Минобороны РФ сообщило о серьезном инциденте, который произошел у нашего побережья на Дальнем Востоке. "Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" остановил нарушение государственной границы Российской Федерации эсминцем ВМС США "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого", - проинформировало военное ведомство РФ.

Там рассказали о некоторых деталях этой операции. Со слов военных, чужой корабль вел себя явно провокационно. 24 ноября в 6:17 по московскому времени эскадренный миноносец ВМС США "Джон Маккейн", который уже несколько дней находится в акватории Японского моря, нарушил наши территориальные воды. Он зашел в залив Петра Великого и углубился за линию морской границы РФ на 2 километра. Причем сделано все это было буквально на глазах российских моряков.

Осуществляющий непосредственное слежение за американским эсминцем большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" по международному каналу связи предупредил иностранный экипаж о недопустимости таких действий и возможности применения таранного маневра для вытеснения нарушителя из наших территориальных вод.

"После полученного предостережения и смены курса большим противолодочным кораблем ТОФ "Адмирал Виноградов" на эсминец "Джон Маккейн", американский корабль сразу вышел в нейтральные воды. Повторных попыток американский эсминец войти в них не предпринимал", - сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что сейчас БПК "Адмирал Виноградов" продолжает выполнение задач в непосредственной близости от американского боевого корабля. Также в этот район направлен корвет Тихоокеанского флота "Совершенный".

А у южных рубежей России наши военные отслеживают перемещения в Черном море другого боевого корабля США - вооруженного крылатыми ракетами "Томагавк" эсминца "Дональд Кук". Он зашел в эту акваторию в минувший понедельник. По официальной версии 6-го оперативного флота Соединенных Штатов - "для поддержки союзников и партнеров по НАТО".

Американцы не постеснялись напомнить, что это уже седьмой заход боевого корабля ВМС США в Черное море с начала 2020 года. "В ходе пребывания в Черном море USS Donald Cook проведет рутинные операции по обеспечению безопасности на море в целях поддержания региональной стабильности", - подчеркнуто в сообщении 6-го флоте.

Юрий Гаврилов