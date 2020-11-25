В соединения Амурской общевойсковой армии ВВО поступили современные приборы радиационной разведки

ЦАМТО, 24 ноября. В соединения и воинские части Амурской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) поступили современные приборы для проведения радиационной разведки ИМД-7.

Применение новых приборов позволит военнослужащим значительно сократить время получения результатов радиационной разведки. Дозиметры-радиометры ИМД-7 являются современной разработкой, они поступили в объединение на смену более ранним изделием данного типа.

ИМД-7 применяется для оперативного дозиметрического контроля радиационной обстановки, при составлении радиационных карт местности и исследовании радиационных аномалий, для обнаружения загрязнения радиоактивными веществами одежды, стен, полов, техники в качестве носимого специального измерителя мощности дозы, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.