Рогозин заявил о выявлении брака в ракете «Союз» на космодроме Куру

Система контроля качества обнаружила бракованную деталь в ракете «Союз» на космодроме Куру, брак мог привести к потере ракеты. Об этом 24 ноября сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Негатив был бы в том, что «бракованный клапан» улетел бы с ракетой, и она вернулась бы на Землю грудой аварийного металла. Брак есть у всех и всегда, но в нашем деле он дорого обходится. Хорошо то, что некачественно сделанная деталь вовремя обнаружена системой контроля качества. Но в целом отмечаю резкое падение ответственности и качества работы поставщиков», — написал Рогозин в Facebook.

Ракета на Куру предназначена для запуска космического аппарата оптико-электронного наблюдения Земли Falcon Eye-2, изготовленного в Европе в интересах Минобороны ОАЭ. Первый пуск «Союза» с Куру после временного закрытия космодрома из-за пандемии коронавируса запланирован на ноябрь.

16 ноября в «Роскосмосе» сообщили о сокращении более 10 тыс. человек за два года. Сокращения произошли по поручению гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и решению правления госкорпорации.