Войти
Военно-промышленный курьер

«Джон Маккейн», получив выговор от «Адмирала Виноградова», предпочел ретироваться

480
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» остановил нарушение государственной границы России эсминцем ВМС США «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Эскадренный миноносец ВМС США «Джон Маккейн», который уже несколько дней находится в акватории Японского моря, нарушил территориальные воды Российской Федерации в заливе Петра Великого, углубившись за линию морской границы на 2 километра.

Осуществляющий непосредственное слежение за американским эсминцем большой противолодочный корабль ТОФ «Адмирал Виноградов» по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий и возможности применения таранного маневра для вытеснения нарушителя из территориальных вод.

После полученного предостережения и смены курса большим противолодочным кораблем ТОФ «Адмирал Виноградов» на эсминец «Джон Маккейн», американский корабль сразу вышел в нейтральные воды. Повторных попыток американский эсминец войти в них не предпринимал, отметили в оборонном ведомстве.

БПК «Адмирал Виноградов» продолжает выполнение задач в непосредственной близости от американского боевого корабля. Также в этот район направлен корвет Тихоокеанского флота «Совершенный».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Япония
Продукция
Arleigh Burke
Пётр Великий
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
пр. 1155
ТОФ
Похожие новости
25.11.2020
Эсминец США нарушил российскую границу в заливе Петра Великого
25.11.2020
Эсминец США покинул территориальные воды РФ на Дальнем Востоке после предупреждения о возможном таране со стороны российского корабля
10.06.2019
Россия заявила протест в связи с инцидентом в Восточно-Китайском море
07.12.2018
МО РФ: Эсминец США McCampbell следовал под российским контролем
31.12.2011
Российский флот сегодня: итоги 2011 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.11 23:41
  • 137
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 25.11 23:09
  • 62
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 25.11 21:14
  • 1
Китайская ракета "Чанчжэн-5" успешно запустила аппарат для лунной миссии
  • 25.11 21:04
  • 1
Новые испытания демонстратора технологий Starship закончились неудачей
  • 25.11 20:25
  • 46
Огневая мощь свободы
  • 25.11 19:51
  • 2
Провальная украинская САУ "Богдана" может стать "Евой"
  • 25.11 19:44
  • 3
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 25.11 19:24
  • 2
SpaceX в ноябре запустит на орбиту 16-ю партию интернет-спутников Starlink
  • 25.11 19:18
  • 3
Как Россия наказала Турцию за убийство военного летчика
  • 25.11 18:23
  • 4
Новый удар по программе МС-21
  • 25.11 15:13
  • 2
Белоруссия планирует в 2021 году закупить в России партию самолетов Су-30СМ и вертолетов Ми-35
  • 25.11 15:07
  • 2
Некоторые подробности сборки израильских БЛА на Уральском заводе гражданской авиации
  • 25.11 14:40
  • 3
Предавая друзей
  • 25.11 13:14
  • 3
СМИ: корвет "Стерегущий" станет самым грозным кораблем в Африке
  • 25.11 11:38
  • 3
Структура Ростеха изготовила двигатели для кораблей на воздушной подушке "Зубр" и "Мурена"