Эпидемия коронавируса не дала полностью развернуться натовским маневрам

На северо-востоке Польши проходят международные манёвры НАТО Tumak 20, призванные продемонстрировать боеготовность и оперативную совместимость союзников в регионе.

Как заявили в пресс-службе Боевой группы усиленного передового присутствия НАТО в Польше, участники учений должны показать, что это формирование «способно дать смертоносный отпор любому потенциальному агрессору в регионе». В манёврах задействуют более 1200 военных из пяти стран.

Как отмечают эксперты, НАТО в условиях пандемии ограничивает масштаб учений, но продолжает организовывать тренировки у российских границ, создавая напряжение в регионе.

В учениях на полигоне в районе Бемово Писке принимают участие подразделения из США, Великобритании, Румынии, Польши и Хорватии.

Tumak 20 - не первые манёвры НАТО, проводящиеся в Польше в текущем году. Учения Defender Europe 20 Plus проходили в стране в июне на протяжении около двух недель. В них были задействованы 6 тыс. военных, включая 4 тыс. человек из США, 100 танков, 230 боевых машин, артиллерия, ракетные системы и авиация. Целью учений была проверка готовности американских и польских солдат к совместным действиям в рамках общей войсковой операции.

Главным элементом манёвров стало форсирование водной преграды с участием танковых и десантных соединений. При этом программа учений была существенно сокращена в связи с эпидемиологической ситуацией, отмечает RT.