Уточнены некоторые основания предоставления отсрочки от армии

Президентом РФ подписан закон, уточняющий категории граждан, которым предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации (Федеральный закон от 23 ноября 2020 г. № 381-ФЗ).

В Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" внесены поправки в части предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, занятым постоянным уходом за родными и близкими.

В частности, прописано, что отсрочка предоставляется также гражданам, являющимися опекунами или попечителями несовершеннолетних родных брата или сестры при отсутствии других лиц, обязанных содержать их по закону, а также гражданам, имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более до 16 лет.

Помимо этого, внесены изменения в Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", согласно которым уточнены полномочия федеральных учреждений МСЭ по выдаче заключения о нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) в случаях, предусмотренных подп. "б" п. 1 ст. 24 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе" и подп. 3 п. 1 ст. 18 Федерального закона от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации".

Изменения вступят в силу 4 декабря.