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Военно-промышленный курьер

Уточнены некоторые основания предоставления отсрочки от армии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президентом РФ подписан закон, уточняющий категории граждан, которым предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации (Федеральный закон от 23 ноября 2020 г. № 381-ФЗ).

В Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" внесены поправки в части предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, занятым постоянным уходом за родными и близкими. 

В частности, прописано, что отсрочка предоставляется также гражданам, являющимися опекунами или попечителями несовершеннолетних родных брата или сестры при отсутствии других лиц, обязанных содержать их по закону, а также гражданам, имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более до 16 лет.

Помимо этого, внесены изменения в Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", согласно которым уточнены полномочия федеральных учреждений МСЭ по выдаче заключения о нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) в случаях, предусмотренных подп. "б" п. 1 ст. 24 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе" и подп. 3 п. 1 ст. 18 Федерального закона от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации".

Изменения вступят в силу 4 декабря.

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Страны
Россия
Проекты
2020-й год
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