Турецкого робота-санитара показали на видео

Турецкий робот-санитар в действии. Видео: https://t.co/CzFFKuqIdX pic.twitter.com/NBjIXQsqrK— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) November 24, 2020
Турция опубликовала видео испытаний роботизированного комплекса, предназначенного для эвакуации раненых из опасных для человека мест.
Система состоит из двух роботов: шестиколесной платформы с выдвижным пандусом и миниатюрной гусеничной машины, чья задача - уложить пострадавшего на пандус. Делает она это при помощи манипулятора - хватает раненого за транспортную петлю на экипировке и переворачивает так, что он оказывается на спущенной с пандуса подстилке. Та затем затягивается на пандус, он поднимается и задвигается в корпус транспортера. После этого маленькая колонна из платформы и робота-грузчика отправляется отправляется в полевой госпиталь.
- Роботизированная платформа работает в тех условиях, когда личный состав не может быть задействован, - пояснили разработчики.
Антон Валагин