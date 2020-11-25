Турецкого робота-санитара показали на видео

Турция опубликовала видео испытаний роботизированного комплекса, предназначенного для эвакуации раненых из опасных для человека мест.

Система состоит из двух роботов: шестиколесной платформы с выдвижным пандусом и миниатюрной гусеничной машины, чья задача - уложить пострадавшего на пандус. Делает она это при помощи манипулятора - хватает раненого за транспортную петлю на экипировке и переворачивает так, что он оказывается на спущенной с пандуса подстилке. Та затем затягивается на пандус, он поднимается и задвигается в корпус транспортера. После этого маленькая колонна из платформы и робота-грузчика отправляется отправляется в полевой госпиталь.

- Роботизированная платформа работает в тех условиях, когда личный состав не может быть задействован, - пояснили разработчики.

Антон Валагин