ОДК передала судостроителям первый отечественный ГТД для фрегатов проекта 22350

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 (заводской номер 922) на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" во время подписания приемного акта. Санкт-Петербург, 15.07.2020.

Москва. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - Судостроительный завод "Северная верфь" получил первый отечественный дизельный газотурбинный агрегат для оснащения им фрегатов проекта 22350 (типа "Адмирал Горшков"), сообщил заместитель генерального директора Объединенной двигателестроительной корпорации ( ОДК, входит в "Ростех) Виктор Поляков.

"Это финишная линия программы импортозамещения по корабельным дизельным газотурбинным агрегатам. Сегодня мы с полной ответственностью заявляем, что производим и поставляем отечественные морские газотурбинные агрегаты", - сказал Поляков журналистам.

Он напомнил, что работы велись с 2014 года, когда РФ перестала получать агрегаты из Украины и других стран.

"На сегодняшний день ОДК по своему научно-техническому потенциалу, по заделу способна разрабатывать, производить, поставлять и сопровождать эксплуатацию всей линейки морских ГТД", - отметил Поляков.

Замдиректора ОДК заявил, что российские разработки лучше по показателям ранее поставляемых в ВМФ импортных двигателей.

Отвечая на вопрос журналистов о цене агрегатов, Поляков отметил, что их стоимость несколько ниже, чем у зарубежных аналогов. "У нас есть портфель заказов в перспективе - на 8-10 комплектов",- сообщил Поляков.

В свою очередь первый заместитель генерального директора "Ростеха" Владимир Артяков заявил, что подобными компетенциями обладает всего несколько производителей в мире.

"Ростех последовательно реализует программы разработки современных, двигателей всех типов. Создание морских газотурбинных силовых установок и агрегатов - наукоемкий высокотехнологичный процесс. Подобными компетенциями обладают всего несколько производителей в мире. Мы готовы обеспечить потребность российских судостроителей в новых газотурбинных агрегатах. Второй агрегат данной серии планируется поставить в декабре 2020 года", - заявил Артяков

Ранее сообщалось, что РФ устанавливала украинские двигатели на фрегаты проекта 22350 и 11356.

ВМФ имеет в составе два фрегата проекта 22350 - "Адмирал Касатонов" и "Адмирал Горшков"

Корабли данного проекта создаются с применением технологии stealth ("стелс"), они предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.