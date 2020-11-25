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Интерфакс-АВН

ОДК передала судостроителям первый отечественный ГТД для фрегатов проекта 22350

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Фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 (заводской номер 922) на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" во время подписания приемного акта. Санкт-Петербург, 15.07.2020
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 (заводской номер 922) на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" во время подписания приемного акта. Санкт-Петербург, 15.07.2020.
Источник изображения: Mil.Press FlotProm

Москва. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - Судостроительный завод "Северная верфь" получил первый отечественный дизельный газотурбинный агрегат для оснащения им фрегатов проекта 22350 (типа "Адмирал Горшков"), сообщил заместитель генерального директора Объединенной двигателестроительной корпорации ( ОДК, входит в "Ростех) Виктор Поляков.

"Это финишная линия программы импортозамещения по корабельным дизельным газотурбинным агрегатам. Сегодня мы с полной ответственностью заявляем, что производим и поставляем отечественные морские газотурбинные агрегаты", - сказал Поляков журналистам.

Он напомнил, что работы велись с 2014 года, когда РФ перестала получать агрегаты из Украины и других стран.

"На сегодняшний день ОДК по своему научно-техническому потенциалу, по заделу способна разрабатывать, производить, поставлять и сопровождать эксплуатацию всей линейки морских ГТД", - отметил Поляков.

Замдиректора ОДК заявил, что российские разработки лучше по показателям ранее поставляемых в ВМФ импортных двигателей.

Отвечая на вопрос журналистов о цене агрегатов, Поляков отметил, что их стоимость несколько ниже, чем у зарубежных аналогов. "У нас есть портфель заказов в перспективе - на 8-10 комплектов",- сообщил Поляков.

В свою очередь первый заместитель генерального директора "Ростеха" Владимир Артяков заявил, что подобными компетенциями обладает всего несколько производителей в мире.

"Ростех последовательно реализует программы разработки современных, двигателей всех типов. Создание морских газотурбинных силовых установок и агрегатов - наукоемкий высокотехнологичный процесс. Подобными компетенциями обладают всего несколько производителей в мире. Мы готовы обеспечить потребность российских судостроителей в новых газотурбинных агрегатах. Второй агрегат данной серии планируется поставить в декабре 2020 года", - заявил Артяков

Ранее сообщалось, что РФ устанавливала украинские двигатели на фрегаты проекта 22350 и 11356.

ВМФ имеет в составе два фрегата проекта 22350 - "Адмирал Касатонов" и "Адмирал Горшков"

Корабли данного проекта создаются с применением технологии stealth ("стелс"), они предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Адмирал Горшков
Компании
ОДК УК
Северная верфь
Персоны
Артяков Владимир
Проекты
1135 Буревестник
2020-й год
22350
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