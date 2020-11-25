Пентагон начал процесс передачи власти Байдену

Министерство обороны США приступает к реализации мероприятий по передаче власти новой администрации, сообщается на сайте ведомства во вторник, 24 ноября.

«Мы немедленно начнем реализацию нашего плана по предоставлению поддержки в соответствии с уставом, политикой Пентагона и меморандумом о договоренности между Белым домом и командой Байдена и Харрис», — сказано в сообщении.

Накануне счетная комиссия Мичигана утвердила победу Джо Байдена на президентских выборах в данном штате.

В свою очередь президент США Дональд Трамп рекомендовал главе управления общих служб администрации (GSA) Эмили Мерфи начать процесс передачи власти в стране Джо Байдену.

Несмотря на это Трамп все еще отказывается признавать свое поражение, а его штаб подал несколько исков с требованием проверки хода голосования или пересчета голосов в ряде штатов.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. По данным СМИ, Байден опережает Трампа по числу голосов избирателей и по числу голосов выборщиков. Сам демократ объявил о своей победе на выборах.