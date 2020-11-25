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РБК

Рогозин подал в суд против трех СМИ и потребовал взыскать ₽300 тыс.

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Сергей Савостьянов / ТАСС

Глава «Роскосмоса» подал иск о защите чести и деловой репутации. В госкорпорации заявили, что иск никоим образом не касается компании

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал иск о защите чести и деловой репутации против трех СМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Останкинского суда Москвы.

В качестве ответчиков проходят ООО "Неоход-медиа", ООО "Премьермедиаинвест" и АО "ИД "Аргументы недели". С них Рогозин потребовал взыскать моральный вред в размере 300 тыс. руб. - по 100 тыс. руб. с каждого. Эти средства глава госкорпорации обещает передать детскому дому.

Речь в иске идет о статьях, опубликованных на сайтах Newstracker, Moscow-Post и Bel.ru. Все они основаны на публикации "Новых Известий" от 1 октября 2018 года. В иске утверждается, что сведения, содержащиеся на вышеуказанных сайтах, являются порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Рогозина. Истец требует удалить эти сведения из интернета после вступления решения суда в законную силу.

Как сообщает "МБХ-Медиа", Рогозин требует признать порочащими несколько фраз о том, что:

  • Он станет "гробовщиком российского космоса".
  • Под его руководством "окончательно разрушены крупные конструкторские бюро страны и институты, работавшие над космическими проектами".
  • Он "хоронит космонавтику и именно таким войдет в историю".

В пресс-службе "Роскосмоса" сообщили в РБК, что данный иск подан физическим лицом и никак не касается госкорпорации.


Авторы: Михаил Юшков, Инна Сидоркова

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Страны
Россия
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Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
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