Нам не страшен «Байрактар»

Российские комплексы ПВО малой дальности надежны лишь в случае их правильной эксплуатации

По результатам шестинедельной войны между Арменией и Азербайджаном военные эксперты чуть ли не единодушно заявляют о закате эпохи бронетехники. Танк превратился в этакого реликтового динозавра, который нещадно бьют беспилотники, «завоевавшие в новом веке господство в небе». Идут ссылки на эффектные видеопотоки, отображающие поражение танков высокоточными ракетами, запущенными турецкими ударно-разведывательными БЛА Bayraktar TB2. Более того, статистика черпается из турецких газет, которые изо всей силы рекламируют свои «Байрактары», чтобы они сместили бренд «Калашников» с первой позиции мирового рейтинга.

То есть утверждается, что именно беспилотники уничтожили почти 130 армянских танков. Хоть на азербайджанской стороне в войне принимали участие и ствольная артиллерия, и реактивная, и ракетные комплексы, и бронетехника, и в конце концов пехотинцы с ПТРК.

«Стрела» мимо цели

Да, потери Армении в этой войне очень значительны. И если бы не перемирие с введением миротворцев, то к Азербайджану мог бы перейти весь Нагорный Карабах. Но порой можно услышать, что военную технику удалось бы сохранить, если бы Армения в свое время закупила зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С1». Однако это заблуждение, поскольку «Панцирь» – это средство, относящееся к Войскам ПВО и предназначенное для защиты от воздушных атак стационарных объектов. Танки и другую военную технику защищают в местах базирования, на марше и во время боевых действий войсковые зенитно-ракетные комплексы. Их отличительная особенность заключается в использовании гусеничных шасси для возможности передвижения по сильно пересеченной местности. А ЗРК на колесных шасси подгоняют к охраняемому объекту, где они встают на боевое дежурство.

У Армении есть ЗРК, способные эффективно бороться с любыми беспилотниками, даже с куда более эффективными, чем «середнячок» «Байрактар». Они в войне не участвовали. Но вначале о тех ЗРК, которые воевали и провалили оборону, позволив турецким и израильским дронам громить армянскую военную технику. Хотя она в отличие от азербайджанской по большей части советская, то есть уже далеко не новая, и только слегка российская.

“ КБ точного машиностроения, занятое в этих проектах, крайне скупо выдает информацию об облике обоих перспективных комплексов. Известно лишь, что боекомплект будет дополнен новой ракетой, обладающей большей дальностью и высотой перехвата ”

Основная нагрузка по защите войск Армении и Нагорного Карабаха была возложена на ЗРК конца 60-х годов «Стрела-10» и «Оса-АКМ». И как ни странно, по результатам летних армяно-российских учений ПВО была дана высокая готовность Армении отражать воздушные налеты. Особо был отмечен ЗРК «Оса-АКМ».

Но в первую же неделю войны турецкие беспилотники сильно проредили батареи обоих этих комплексов.

Потому что они были не в состоянии бороться с «Байрактарами», потолок которых равен восьми тысячам метров, а ЭПР (то есть радиолокационная заметность) находится в районе 0,1 квадратного метра или даже ниже. Максимальная высота перехвата воздушных целей для «Стрелы-10» составляет всего лишь три тысячи метров. У «Осы-АКМ» этот параметр достигает пяти тысяч метров, но и она неспособна дотянуться до турецкого беспилотника.

Правда, при реализации ударной функции дрону, конечно, приходится опускаться ниже своего потолка. Но и в этом случае шансы перехвата беспилотника у этих двух ЗРК невелики. Потому что оба этих комплекса создавались еще до того, как появились летательные аппараты со сниженной заметностью. Такие как беспилотники, крылатые ракеты и самолеты, построенные с применением стелс-технологий, у которых ЭПР от 0,1 квадратного метра и ниже.

Без особых проблем разобравшись с войсковыми комплексами ПВО, беспилотники приступили к безнаказанному разгрому танков и прочей армянской военной техники.

Армяне могли остановить турецкие дроны

В то же время Армения обладает войсковыми комплексами, которые быстро поставили бы на место турок, которые по сути управляли «Байрактарами», находясь на территории Азербайджана. Была существенная помощь и с турецкой территории, где вдоль границы с Арменией барражировал самолет ДРЛО, передававший координаты обнаруженных целей азербайджанцам.

Но войсковые ЗРК «Тор-М2КМ» (ближнего действия) и «Бук-М2Э» (средней дальности) были намертво привязаны к Еревану и Мецаморской атомной электростанции. Конечно, защите особо важных объектов и территорий необходимо уделять повышенное внимание. Однако при планировании действий сухопутных войск, лишенных эффективных средств отражения воздушных атак, можно было предвидеть катастрофу осени 2020 года.

«Тор-М2КМ» – модификация ЗРК, принятая на вооружение в 2015 году. Оснащен восемью ЗУР с дальностью стрельбы до 15 километров и высотой перехвата до 10 километров. Способен обнаруживать и сбивать цели с ЭПР 0,02–0,05 квадратного метра. Ракета маневрирует с перегрузкой 30 g, максимальная перегрузочная способность перехватываемых целей – 12 g. Скорость – 2,4 Маха. Наведение радиокомандное. Одновременно обнаруживается 48 целей, сопровождается 10, обстреливается 4. Как видим, у «Байрактара» нет никаких шансов уцелеть, попав в зону действия этого ЗРК.

За создание ЗРК «Бук-М2Э» разработчикам комплекса из НИИ приборостроения им. В. В. Тихомирова в 2013 году была присвоена премия Правительства РФ. Максимальная дальность стрельбы – 45 километров. Перехват осуществляется на высотах от 15 метров до 25 километров. Способен сбивать аэродинамические цели, имеющие скорость до 2,5 Маха, и баллистические – до 4 Махов. Одновременно обстреливает до 24 целей. ЭПР перехватываемых целей – 0,05–0,07.

Когда эти два комплекса убирают подальше от театра военных действий, то тогда и начинаются разговоры о том, что беспилотники открыли новую эру в стратегии и тактике военных действий.

ПЗРК на гусеничном ходу

А между тем в России продолжается не только модификация уже существующих войсковых ЗРК ближнего действия и малой дальности, но и создание новых, которые наилучшим образом решали бы как классические, так и новые задачи противовоздушной и противоракетной обороны. Летом 2019 года на вооружение был принят ЗРК ближнего действия «Сосна», разработанный в КБ точного машиностроения им. А. Э. Нудельмана. Комплекс был создан на замену ЗРК «Стрела-10», о котором было сказано выше. У «Стрелы» есть свои достоинства. Ее ракета оснащена инфракрасной головкой наведения с предварительным охлаждением жидким азотом. На момент создания комплекса это было, можно сказать, революционно. Не требовалось радиокомандного наведения ракеты на цель, все работало по принципу «выстрелил – забыл».

Устаревший ЗРК «Стрела-10». Фото: google.com

Но самым слабым местом «Стрелы-10» является примитивная система управления огнем, то есть определения координат цели. Наводчик высматривает цель в окуляр прицела, наводит на нее луч дальномера, и вычислительное устройство по положению оси прицела и дальности цели определяет ее координаты. Точнее – определяется область пространства, в которой находится цель. А дальше все делает ГСН, захватив цель и направляя на нее ракету. Но это работает на небольшом удалении от цели, а когда оно велико, то «голова» ракеты может и не обнаружить цель. Именно поэтому у «Стрелы-10» очень небольшой радиус перехвата даже в сравнении с другими ЗРК ближнего действия: дальность – пять километров, высота – три километра. Даже у ПЗРК, которые работают по такому же принципу, эти характеристики лучше. Например, у «Вербы» максимальная дальность стрельбы равна шести километрам, высота – 3,5 километра. В этом ряду следует упомянуть американский комплекс M1097 Avenger, созданный по принципу «Дешево и сердито». Он представляет собой бронированный армейский джип, на котором установлены восемь ракет ПЗРК «Стингер».

«Сосна» до потолка

У «Сосны» существенно улучшен механизм обнаружения и сопровождения цели. Для этого используется оптико-электронная система управления вооружением, имеющая один телевизионный канал и два тепловизионных, отличающихся длиной рабочей волны. Ракета на конечном участке маршрута после отделения маршевого двигателя наводится лазерным лучом. Вероятность поражения цели увеличивается за счет использования в боевой части как контактного, так и неконтактного взрывателя. Комплекс способен работать и в автоматическом режиме без участия экипажа, и в полуавтоматическом, когда некоторые процедуры исполняются оператором.

Зона гарантированного перехвата по дальности – 1,3–10 километров, по высоте – 0,002–5 километров. Ракета 9М340 обладает прекрасной маневренностью, сохраняя все свои параметры при перегрузках до 40 g.

Система управления вооружением, как утверждают разработчики, способна в равной степени работать не только в любое время суток, но и при любой погоде. То есть негативные атмосферные явления, конечно, снижают ее «зрение», но в незначительной степени.

Самолеты обнаруживаются на расстоянии 30 километров, крылатые ракеты и беспилотники – 12 километров. «Сосна» может поражать и наземные цели, включая танки, для чего среди различных типов БЧ есть и бронебойные. Танк обнаруживается на расстоянии до восьми километров.

Ракетный и приборный блоки установлены на гусеничном шасси – на многоцелевом тягаче легком бронированном МТ-ЛБ. Он способен не только перемещаться по сильно пересеченной местности, но и плавать. Этот вариант шасси применяется для вооружения Сухопутных войск России. При продаже за границу покупатель может подобрать нужное ему шасси. Экипаж – два человека. Боевая машина вооружена 12 ракетами в транспортно-пусковых контейнерах.

«Сосна» выгодно отличается от тех комплексов, в которых поиск целей осуществляется при помощи радиолокации. РЛС демаскирует ЗРК, что чревато тем, что с расстояния, недосягаемого для ЗРК, прилетит противорадиолокационная ракета. И не одна, а несколько, отразить которые будет непросто. Оптическая система локации, использующаяся в «Сосне», никакие волны в пространство не посылает. При этом комплекс может получать целеуказание и от внешних источников.

Комплекс в равной мере способен перехватывать низколетящие цели, идущие с огибанием рельефа местности, маневрирующие и сверхзвуковые. А также цели с низкой ЭПР, для оптической системы локации ее величина не имеет значения. За счет того, что ракета наводится по лазерному лучу, на нее не действуют средства радиоэлектронной борьбы противника. Также не реагирует она на тепловые ловушки.

Перспективные комплексы

А между тем в очереди за тем, чтобы внедриться в войсковые структуры ПВО, стоит перспективный ЗРК «Птицелов». ОКР по его созданию должна завершиться в 2022 году.

Точнее – «Птицеловов» должно быть два. Первый – для ВДВ, и он разрабатывается авиадесантируемым. Его создают на гусеничном шасси боевой машины десанта БМД-4М. Второй – для Сухопутных войск. И он будет построен на гусеничном шасси БМП-3.

А все, что располагается на шасси – пусковая установка, система управления огнем, ракеты, будет позаимствовано у ЗРК «Сосна». То есть принцип работы остается абсолютно таким же. КБ точного машиностроения, занятое в этих проектах, крайне скупо выдает информацию об облике обоих перспективных комплексов. Известно лишь, что боекомплект дополнят новой ракетой, обладающей большей дальностью и высотой перехвата. И нам только остается предположить, что помимо этого будут улучшены какие-то характеристики.

В скором времени должна завершиться еще одна перспективная разработка. Но не ЗРК, а зенитного артиллерийского комплекса (ЗАК) «Деривация-ПВО». Он создан на базе гусеничного шасси БМП-3 с необитаемым модулем, в котором расположена пушка калибра 57 миллиметров и спаренный с ней пулемет калибра 7,62 миллиметра. Данный калибр танковых орудий времен Второй мировой войны в этом веке стал вновь востребован, постепенно вытесняя из обращения 30-мм пушки. У него существенно большее огневое могущество и дальность стрельбы, недоступная орудиям традиционных зенитных и авиационных калибров.

Более того, этот калибр удалось приспособить под создание управляемых снарядов. Для «Деривации-ПВО» их создало КБ точного машиностроения, а саму скорострельную автоматическую пушку вместе с боевым модулем разработали в нижегородском ЦНИИ «Буревестник». У этих снарядов осуществляется управление не траекторией полета, а моментом подрыва. При дистанционном подрыве разлетающиеся осколки поражают цели в значительном объеме пространства. За счет этого результат приблизился к показателям зенитных ракет. Вероятность поражения двумя управляемыми снарядами малоразмерной цели, имеющей звуковую скорость, как крылатая ракета и беспилотник, равна 0,8.

Боекомплект пушки – 148 выстрелов. Скорострельность – 120 выстрелов в минуту. Дальность стрельбы – 8–10 километров, высота – 4,5 километра.

В «Деривации-ПВО», как и в ЗРК «Сосна», система управления огнем оптико-электронная. То есть комплекс не демаскирует себя никакими излучениями. И этим да, собственно, и всем остальным он отличается от ближайшего «родственника», точнее – «предка». В 1964 году на вооружение был принят ЗАК «Шилка», в котором для повышения точности стрельбы в прицельную систему ввели РЛС. Однако толку от этого было немного. Из четырех стволов «Шилка» выпускает в минуту 3400 снарядов калибра 23 миллиметра. Однако дальность стрельбы не превышает 2,5 километра, высота – 1,5 километра. С такой дальностью в современных условиях «Шилка» совершенно бесполезна. Однако она все еще продолжает оставаться в войсках.

Все ждут прихода «Деривации-ПВО», повторяя, словно заклинание: вот она-то разберется с беспилотниками. Однако в Российской армии достаточно различных комплексов, чтобы уже сейчас разобраться с этим изрядно демонизированным летательным аппаратом.

Владимир Тучков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 45 (858) за 24 ноября 2020 года