Минобороны сообщило о ходе разминирования территорий в Карабахе

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российские военные продолжают разминирование в Карабахе в зонах ответственности миротворческих сил, сообщает пресс-служба Минобороны.
В понедельник началось гуманитарное разминирование территорий в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.
Уточняется, что саперные работы идут рядом с населенными пунктами и объектами их социальной инфраструктуры.
Оборонное ведомство отмечает, что обнаруженные боеприпасы и взрывоопасные предметы вывозят на полигон, где их подрывают. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожают на месте.
Добавляется, что военнослужащие, участвующие в разминировании, экипированы в современные защитные костюмы сапера и вооружены современными средствами поиска взрывоопасных предметов.
В конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжается с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.
В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, cогласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван, в свою очередь, обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
Помимо этого, в зоне конфликта разместились российские миротворцы. Контингент, основу которого составляют подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Всего с 14 ноября в свои дома вернулись более 11 тысяч жителей Карабаха, за последние сутки — 2334 человека.