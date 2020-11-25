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РИА Новости

Минобороны сообщило о ходе разминирования территорий в Карабахе

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Специалисты противоминного центра Минобороны РФ во время выполнения задач в Карабахе
Специалисты противоминного центра Минобороны РФ во время выполнения задач в Карабахе.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российские военные продолжают разминирование в Карабахе в зонах ответственности миротворческих сил, сообщает пресс-служба Минобороны.

В понедельник началось гуманитарное разминирование территорий в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

"Российские инженерные подразделения задействованы в инженерной разведке и разминировании на маршрутах между миротворческими наблюдательными постами и дорог общего пользования", — говорится в сообщении.

Уточняется, что саперные работы идут рядом с населенными пунктами и объектами их социальной инфраструктуры.

Оборонное ведомство отмечает, что обнаруженные боеприпасы и взрывоопасные предметы вывозят на полигон, где их подрывают. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожают на месте.

"Одним из этапов работ по обследованию местности на наличие взрывоопасных предметов является исследование позиций, на которых будут построены стационарные посты для несения службы российскими миротворцами", — информирует российское военное ведомство.

Добавляется, что военнослужащие, участвующие в разминировании, экипированы в современные защитные костюмы сапера и вооружены современными средствами поиска взрывоопасных предметов.

В конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжается с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.

В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, cогласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван, в свою очередь, обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Помимо этого, в зоне конфликта разместились российские миротворцы. Контингент, основу которого составляют подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Всего с 14 ноября в свои дома вернулись более 11 тысяч жителей Карабаха, за последние сутки — 2334 человека.

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    Страны
    Азербайджан
    Армения
    Россия
    Компании
    Минoбороны РФ
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