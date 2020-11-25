Российские военные показали процесс разминирования в Карабахе

Российские военные инженеры продолжают процесс разминирования местности в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 24 ноября на сайте Минобороны РФ.

«Российские инженерные подразделения задействованы в инженерной разведке и разминированию на маршрутах между миротворческими наблюдательными постами и дорог общего пользования, проводят обследование и разминирование местности вблизи населенных пунктов и объектов социальной инфраструктуры населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Боеприпасы и взрывоопасные предметы отправляют на полигон, где их взрывают. В случае, если их невозможно вывезти, то боеприпасы уничтожают на месте. Также военные обследуют позиции, на которых будут построены стационарные посты российских миротворцев.

9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

19 ноября российские миротворцы в Нагорном Карабахе обеспечили безопасность прохода азербайджанских военных из Шуши в Физулинский район Азербайджана. Миротворцы продолжают обеспечивать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе и безопасность движения по Лачинскому коридору.