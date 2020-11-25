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ТАСС

В NASA надеются, что Китай поделится данными о лунном грунте с научным сообществом

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Лунный аппарат Чанъэ-4
Лунный аппарат Чанъэ-4.
Источник изображения: © AP Photo, China National Space Administration/Xinhua News Agency via AP

В случае успеха миссии КНР станет первой за последние 44 года страной, реализовавшей проект по транспортировке геологических образцов с поверхности Луны

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) надеется на то, что Китай поделится полученными по итогам миссии "Чанъэ-5" данными о лунном грунте со всем международным научным сообществом. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении ведомства в Twitter.

"Мы надеемся на то, что Китай поделится своими данными с международным научным сообществом, чтобы улучшить наше понимание того, как устроена Луна, как это было сделано после нашей миссии Apollo и будет сделано по итогам программы Artemis, - отмечается в сообщении.

В свою очередь замдиректора NASA по научным вопросам Томас Цурбухен в своем Twitter поздравил Китай с успешным запуском возвращаемого космического аппарата и также выразил надежду на то, что к образцам грунта получит доступ все научное сообщество. "Мои поздравления Китаю в связи с успешным запуском "Чанъэ-5" к Луне. Мы с нетерпением ждем того, как эта миссия по доставке образцов [грунта] обогатит международное научное сообщество", - написал он. "Луна - это удивительное место! Китай планирует стать новым членом сообщества стран, которые доставляли образцы [грунта] из космоса, и мы надеемся на то, что все получат пользу от того, что смогут изучить этот ценный груз", - добавил Цурбухен.

Ранее Китайское национальное космическое управление осуществило запуск возвращаемого космического аппарата "Чанъэ-5", который впервые в истории китайской космонавтики доставит на Землю образцы лунного грунта. В случае успеха миссии Китай станет первой за последние 44 года страной, реализовавшей проект по транспортировке геологических образцов с поверхности Луны.

Лунный аппарат "Чанъэ-5" весит 8,2 тонны и состоит из четырех модулей, предназначенных для посадки на Луну, взлета с ее поверхности, стыковки и перегрузки контейнеров с пробами на орбите, а также для возвращения на Землю. Первоначально миссия была запланирована на 2017 год, затем ее перенесли на конец 2019, а потом - на ноябрь текущего года.

Ожидается, что проект по доставке грунта станет новой вехой в развитии лунной программы КНР, поскольку позволит проверить на практике правильность стратегии Пекина по освоению Луны. Кроме того, будут получены полезные сведения, которые могут стимулировать развитие китайской космической техники.

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