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ТАСС

Китайская ракета "Чанчжэн-5" успешно запустила аппарат для лунной миссии

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Ракета-носитель Чанчжэн-5B
Ракета-носитель Чанчжэн-5B во время старта с космодрома Вэньчан.
Источник изображения: © REUTERS / China Daily

Через три недели он должен доставить на Землю образцы лунного грунта

ВЭНЬЧАН /Китай/, 24 ноября. /ТАСС/. Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5" во вторник успешно вывела на орбиту автоматический возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", который примерно через три недели должен доставить на Землю образцы лунного грунта. Об этом сообщил центр управления запусками космодрома Вэньчан (южнокитайская провинция Хайнань).

По его данным, примерно через восемь дней "Чанъэ-5" совершит посадку на Луне, после чего приступит к проведению бурильных работ для извлечения гравия. Всего планируется собрать 2 кг лунной горной породы, которая будет изучена китайскими учеными как в научных целях, так и для проекта по подготовке к строительству научно-исследовательской базы на естественном спутнике нашей планеты.

Ракета-носитель "Чанчжэн-5" (CZ-5) стартовала в 04:30 по местному времени (23:30 мск, понедельник) в соответствии с намеченным графиком. В случае успеха всей миссии Китай станет первой за последние 44 года страной, реализовавшей проект по транспортировке геологических образцов с поверхности Луны.

Лунный аппарат "Чанъэ-5" весит 8,2 тонн и состоит из четырех модулей, предназначенных для посадки на Луну, взлета с ее поверхности, стыковки и перегрузки контейнеров с пробами на орбите, а также для возвращения на Землю. Первоначально миссия была запланирована на 2017 год, затем ее перенесли на конец 2019-го, а потом - на ноябрь текущего года.

Ожидается, что проект по доставке грунта станет новой вехой в развитии лунной программы КНР, поскольку позволит проверить на практике правильность стратегии Пекина по освоению Луны. Кроме того, будут получены полезные сведения, которые могут стимулировать развитие китайской космической техники.

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1 комментарий
№1
25.11.2020 21:14
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