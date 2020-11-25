Гаси волну: юг России закроют непроницаемые «глушилки»

Южный военный округ вооружат одними из самых эффективных и многофункциональных станций радиоэлектронной борьбы. Новейший комплекс «Палантин» способен подавлять не только сотовую и радиосвязь, но и каналы управления беспилотниками. Свободно продающиеся в магазинах или собранные из доступных деталей БЛА уже зарекомендовали себя опасным оружием в руках террористов. Комплекс также сможет объединять в единую сеть другие средства РЭБ, делая их эффективнее. По мнению экспертов, такие системы являются оборонительным оружием.

Южный военный округ вооружат одними из самых эффективных и многофункциональных станций радиоэлектронной борьбы. Новейший комплекс «Палантин» способен подавлять не только сотовую и радиосвязь, но и каналы управления беспилотниками. Свободно продающиеся в магазинах или собранные из доступных деталей БЛА уже зарекомендовали себя опасным оружием в руках террористов. Комплекс также сможет объединять в единую сеть другие средства РЭБ, делая их эффективнее. По мнению экспертов, такие системы являются оборонительным оружием.

Стратегическое направление

Принято принципиальное решение оснастить все армейские батальоны РЭБ в Южном военном округе новейшими комплексами «Палантин», рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве. Они предназначены для подавления средств военной радиосвязи и беспилотников, в том числе небольших. Универсальность позволяет им заглушать также радиорелейные станции и наземные терминалы спутниковой связи.

Комплекс РЭБ «Палантин». Источник: iz.ru

По сообщению пресс-службы Минобороны, «Палантин» впервые опробовали год назад на учениях под Воронежем. Батальонная тактическая группа РЭБ с его помощью тренировалась подавлять связь в полосе до 1 000 км и защищать войска от применения высокоточного оружия условного противника.

Как ранее сообщали «Известия», в Южный военный округ поставляют и другие современные системы РЭБ. Так, в ближайшее время туда планируется переправить дополнительные вертолёты радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 с системой «Рычаг-АВ». Они предназначены для прикрытия авиации от радаров противника и защиты от зенитных и авиационных ракет.

— Не секрет, что «Палантин» создавался, прежде всего, для противодействия новейшим военным системам связи НАТО, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Но комплекс получился настолько универсальным, что может выполнять и другие задачи. Особенно востребована будет его возможность «заглушать» беспилотники любого класса.

Насыщению Южного военного округа новейшими средствами РЭБ не приходится удивляться, считает эксперт. Именно здесь больше всего точек столкновения интересов России с Западом, а также с постсоветскими государствами. Достаточно назвать Крым, Абхазию и Южную Осетию. В то же время средства РЭБ относятся к оборонительному оружию и не несут непосредственной угрозы, подчеркнул Владислав Шурыгин.

Интеллектуальный подавитель

Новейшие «Палантины» поступают в войска с 2018 года. Мобильный комплекс размещён на нескольких четырёхосных шасси грузовика «КамАЗ». Из транспортного положения в боевое его можно развернуть за полчаса.

По данным разработчиков машина умеет «забивать» помехами каналы сотовой и транкинговой связи, заглушать тактическую радиосвязь противника в диапазоне ультракоротких и коротких волн. Важнейшей особенностью комплекса заявлена возможность эффективно действовать против современных и перспективных радиостанций, которые способны гибко менять свои частоты и алгоритмы работы — так называемых программно-определяемых радиосистем (SDR). Более старые комплексы РЭБ не могут эффективно им противодействовать.

Оборудование и новое программное обеспечение «Палантинов» позволяет получать и интегрировать информацию с различных средств РЭБ и радиоразведки и передавать её вышестоящим штабам. В результате там могут онлайн отслеживать обстановку в радиоэфире и принимать решение о синхронизированном применении различных машин радиоэлектронной борьбы.

По данным Минобороны, комплекс может работать как в широкополосном режиме, так и ставить прицельные помехи для конкретных направлений и характеристик радиосигнала, что позволяет ему работать в самых разных условиях. Подавлять можно как целый район, так и противодействовать какому-то конкретному передатчику или приёмнику.

Машина объединяет в себе функции радиотехнической разведки и радиоподавления. Так, например, изучая радиоэфир, она может не только обнаружить присутствие поблизости беспилотника, но и вычислить ориентировочные координаты его оператора, а потом заглушить сигнал управления между ним и дроном, сделав аппарат беспомощным.

В первую очередь презентованные в 2016 году комплексы получил тамбовский Межвидовой центр подготовки и боевого применения РЭБ. В 2019 году они поступили в 24-й отдельный батальон РЭБ Западного военного округа, ставший пилотным в их освоении. Сообщалось также о планах до конца этого года укомплектовать «Палантином» одно из подразделений радиоэлектронной борьбы Восточного военного округа в Забайкалье.

Малые дроны — большие проблемы

— Средства РЭБ с возможностями «Палантина» — важный элемент защиты от беспилотников, — считает военный историк Дмитрий Болтенков. — Война в Карабахе вывела проблему борьбы с ними на новый уровень. Сегодня даже не самые передовые в оснащении военной техникой страны могут располагать флотом опаснейших ударных БЛА и небольших дронов-камикадзе. Противодействовать им устаревшими вооружениями трудно, а то и вовсе невозможно.

Но сейчас опасность представляют не только военные модели. Свободно продающиеся в магазинах или собранные из доступных деталей БЛА уже зарекомендовали себя опасным оружием. В Ираке и Сирии террористическая группировка «ИГИЛ» (запрещена в России) широко использовала десятки недорогих квадрокоптеров китайского производства для сброса небольших бомбочек. Этого было достаточно, чтобы ранить и убивать военных, а в некоторых случаях и выводить из строя бронетехнику, сообщил эксперт.

В октябре 2017-го в Сирии сбросом бомб одновременно с нескольких дронов террористам удалось вызвать пожар, уничтоживший крупномасштабный склад боеприпасов правительственных сил. Он был организован наступающими войсками в чаше футбольного стадиона под Дейр-эз-Зором.

Министерство обороны РФ сообщает, что с января 2018 года боевики с самодельными БЛА-бомбардировщиками регулярно пытаются прорваться в Сирии к российским базам Хмеймим и Тартус и атаковать находящиеся там самолёты и корабли. Самый массовый налёт из 13 беспилотников был отражён совместными действиями средств ПВО и РЭБ. Семь единиц сбили ракетами «Панцирей», остальных принудительно посадили на землю специалисты по радиоэлектронной борьбе. Обломки этих дронов Министерство обороны продемонстрировало на специальном брифинге.

В осеннем конфликте в Карабахе и Армения и Азербайджан задействовали мультикоптеры с подвешенной на них взрывчаткой в роли беспилотных «камикадзе» для атак на скопления пехоты. Российское оборонное ведомство ещё в прошлом году сообщало, что «Палантины» на учениях отрабатывали, в том числе, и сценарий подавления таких целей.