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ТАСС

Китай рассматривает возможности высадки своих космонавтов на Луну

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Луноход "Юйту"
Китайский луноход "Юйту".
Источник изображения: Синьхуа

Замглавы Центра лунных исследований и космической инженерии Китайского национального космического управления сообщил, что расходы властей Китая на космос будут увеличиваться

ВЭНЬЧАН /Китай/, 23 ноября. /ТАСС/. Власти и правительственные эксперты КНР обсуждают возможность отправки в ближайшей перспективе на Луну космонавтов и выбирают подходящий момент "в соответствии с научными задачами и с учетом экономических факторов". Об этом заявил во вторник заместитель главы Центра лунных исследований и космической инженерии Китайского национального космического управления (CNSA), официальный представитель проекта "Чанъэ-5" Пэй Чжаоюй.

"Что касается перспективы высадки китайских космонавтов на Луну, данный проект относится к пилотируемым миссиям, мы обсуждаем эти вопросы, - сообщил он на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. - Время для реализации соответствующего проекта будет выбрано в соответствии со стоящими перед нами научными задачами, с учетом технических и экономических параметров".

По словам замглавы центра, Пекин собирается осваивать Луну как при помощи космонавтов, так и при участии роботов. "Китай успешно развивает свои аэрокосмические технологии. Мы будем ориентироваться на национальные разработки, в соответствии с которыми планируем ставить перед собой новые цели для дальнейшего роста", - уточнил Пэй Чжаоюй.

Как он отметил, прогресс космической программы напрямую связан с успешностью экономического роста КНР. Официальный представитель отметил, что расходы китайских властей на космос будут увеличиваться.

"На текущий момент сложно дать точную оценку тому, во сколько в конечном итоге обошелся китайский проект "Чанъэ-5", так как финансирование касается не только текущей миссии, но и наземных объектов, предназначенных для эксплуатации в течение длительного промежутка времени, - сообщил Пэй Чжаоюй. - К тому же я считаю, что в будущем наша деятельность по освоению Луны будет иметь все более комплексный характер, поэтому расходы Китая на лунную программу продолжат расти".

Деятельность КНР по освоению Луны

Китай приступил к очередному этапу своей лунной программы и вскоре благодаря возвращаемому аппарату "Чанъэ-5" планирует получить образцы грунта с естественного спутника Земли.

В январе 2004 года Госсовет КНР утвердил национальную программу "Чанъэ" по исследованию Луны, а в октябре 2007 года состоялся запуск космического аппарата первой стадии проекта "Чанъэ-1", который сделал снимки с лунной орбиты и транслировал оттуда патриотическую песню "Ода Родине" китайского композитора Ван Шэня. "Чанъэ-2" был отправлен в космос в октябре 2010 года, его задачей было изучение условий и выбор места для будущего прилунения. "Чанъэ-3" запустили в декабре 2013 года, в том же месяце он совершил первую в истории китайской космонавтики мягкую посадку на лунную поверхность.

Очередной прорыв страна сделала в январе 2019 года, когда впервые космический аппарат достиг обратной стороны Луны. Миссию выполнила межпланетная автоматическая станция "Чанъэ-4" с луноходом "Юйту-2".

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