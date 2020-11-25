Китай пригласил другие страны участвовать в создании лунной базы

Правительство Китая считает Луну и космическое пространство всеобщим достоянием человечества и выступает за их мирное освоение, заявил заместитель главы Центра лунных исследований и космической инженерии Китайского национального космического управления

ВЭНЬЧАН /Китай/, 23 ноября. /ТАСС/. Китайские власти готовы к сотрудничеству с другими странами при реализации национального проекта по созданию на Луне постоянной научно-исследовательской базы. Об этом заявил во вторник заместитель главы Центра лунных исследований и космической инженерии Китайского национального космического управления (CNSA), официальный представитель проекта "Чанъэ-5" Пэй Чжаоюй.

"Мы уже освоили основные технологии, [необходимые для изучения Луны], и на следующем этапе собираемся создать объект, который станет площадкой для более эффективных научных исследований, для испытания технологий, - сообщил он журналистам на пресс-конференции. - Мы предлагаем международному сообществу принять участие в программе по созданию лунной научно-исследовательской станции, которая позволит нам, находясь на поверхности Луны, в течение длительного промежутка времени реализовывать научные проекты".

Как уточнил замглавы центра исследований, Пекин не намерен ограничиваться достигнутым и будет постоянно форсировать лунные исследования. "Одна из наших важных задач при изучении Луны - обеспечить более солидную техническую базу, которая может быть использована при организации мероприятий научного и прагматического характера", - подчеркнул Пэй Чжаоюй.

Всеобщее достояние человечества

Китайское правительство считает Луну и космическое пространство всеобщим достоянием человечества и выступает за их мирное освоение, поддерживая по данному вопросу позицию ООН, заявил Пэй Чжаоюй.

"Это пространство, предназначенное для всего человечества. Китай выступает за мирное освоение космоса, - сообщил он. - Власти КНР одобряют решение ООН, согласно которому космос имеет статус всеобщего достояния, и намерены строго придерживаться этого правила. Все наши миссии по исследованию естественного спутника Земли будут осуществляться в мирных целях".

По словам Пэй Чжаоюя, китайское руководство считает, что освоение Луны - "положительное явление, как в отношении этого естественного спутника Земли, так и нашей планеты, всего космического пространства".

"Китай в ходе реализации своей лунной программы руководствуется исключительно мирными принципами развития, стремясь к выполнению научных и инженерных задач. Наша научная деятельность и космические запуски носят открытый характер, это всем очевидно", - подчеркнул он. Как уточнил замглавы исследовательского центра, в будущем лунные проекты Пекина станут еще более доступными и открытыми для международного сотрудничества.

"Мы готовы взаимодействовать со всеми странами", - подытожил Пэй Чжаоюй.

Деятельность КНР по освоению Луны

Китай приступил к очередному этапу своей лунной программы и вскоре благодаря возвращаемому аппарату "Чанъэ-5" планирует получить образцы грунта с естественного спутника Земли.

В январе 2004 года Госсовет КНР утвердил национальную программу "Чанъэ" по исследованию Луны, а в октябре 2007 года состоялся запуск космического аппарата первой стадии проекта "Чанъэ-1", который сделал снимки с лунной орбиты и транслировал оттуда патриотическую песню "Ода Родине" китайского композитора Ван Шэня. "Чанъэ-2" был отправлен в космос в октябре 2010 года, его задачей было изучение условий и выбор места для будущего прилунения. "Чанъэ-3" запустили в декабре 2013 года, в том же месяце он совершил первую в истории китайской космонавтики мягкую посадку на лунную поверхность.

Очередной прорыв страна сделала в январе 2019 года, когда впервые космический аппарат достиг обратной стороны Луны. Миссию выполнила межпланетная автоматическая станция "Чанъэ-4" с луноходом "Юйту-2".