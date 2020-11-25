Истребители Су-35С и Миг-31 провели тренировочные полеты под Тверью

Экипажи истребителей Су-35С и Миг-31 выполнили программу учебно-тренировочных полетов в Тверской области, сообщается на сайте Минобороны России в понедельник, 23 ноября.

Отмечается, что летчикам пришлось отрабатывать взлеты и посадку в условиях значительной области, осадков и сильного бокового ветра как в дневное, так и в ночное время.

«При полетах в подобных условиях экипаж воздушного судна не имеет возможности визуально пилотировать самолет и переходит к пилотированию по приборам. В таких условиях также повышается сложность работы наземных диспетчерских служб ближней зоны полета», — сказано в сообщении.

Также летчики отработали элементы сложного пилотажа с расхождением из звена.

9 ноября сообщалось, что российские летчики отработали дозаправку истребителей и бомбардировщиков в дневных и ночных условиях.