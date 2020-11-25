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Известия.ru

Истребители Су-35С и Миг-31 провели тренировочные полеты под Тверью

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Экипажи истребителей Су-35С и Миг-31 выполнили программу учебно-тренировочных полетов в Тверской области, сообщается на сайте Минобороны России в понедельник, 23 ноября.

Отмечается, что летчикам пришлось отрабатывать взлеты и посадку в условиях значительной области, осадков и сильного бокового ветра как в дневное, так и в ночное время.

«При полетах в подобных условиях экипаж воздушного судна не имеет возможности визуально пилотировать самолет и переходит к пилотированию по приборам. В таких условиях также повышается сложность работы наземных диспетчерских служб ближней зоны полета», — сказано в сообщении.

Также летчики отработали элементы сложного пилотажа с расхождением из звена.

9 ноября сообщалось, что российские летчики отработали дозаправку истребителей и бомбардировщиков в дневных и ночных условиях.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
25.11.2020 06:44
Охрененные новости портала: летчики полетали! Как будто на Луну высадились! Больше нет новостей?
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