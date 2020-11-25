Войти
Интерфакс-АВН

Белорусско-российские учения "Запад-2021" будут проходить на пяти полигонах республики

707
0
0
Военнослужащие подразделения Вооруженных сил Белоруссии, входящего в состав Коллективных миротворческих сил
Военнослужащие подразделения Вооруженных сил Белоруссии, входящего в состав Коллективных миротворческих сил.
Источник изображения: © Sputnik

Минск. 23 ноября. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что белорусско-российские учения "Запад-2021", которые пройдут в следующем году на пяти полигонах Белоруссии, будут масштабными.

"Это будут масштабные учения. Открою завесу тайны - это будет на пяти полигонах, которые есть у нас, происходить", - рассказал Хренин в эфире телеканала "Беларусь 1" в понедельник.

Министр отметил, что "Запад-2021" будет масштабнее, чем учения "Славянское братство", которые прошли в текущем году.

"Масштаб будет больше", - заверил он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Проекты
Военные учения
Похожие новости
03.06.2019
RAND Corporation (США): измотать Россию и вывести ее из равновесия
17.10.2017
В Казахстане стартовали учения ОДКБ
16.10.2017
В Польше отрицают присутствие американской дивизии в стране
29.03.2017
Мобилизация умов
08.09.2016
Китай будет обучать своих специалистов в центре подготовки спецназа в Чечне
09.06.2012
Для Сухопутных войск лето будет жарким
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.11 23:41
  • 137
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 25.11 23:09
  • 62
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 25.11 21:14
  • 1
Китайская ракета "Чанчжэн-5" успешно запустила аппарат для лунной миссии
  • 25.11 21:04
  • 1
Новые испытания демонстратора технологий Starship закончились неудачей
  • 25.11 20:25
  • 46
Огневая мощь свободы
  • 25.11 19:51
  • 2
Провальная украинская САУ "Богдана" может стать "Евой"
  • 25.11 19:44
  • 3
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 25.11 19:24
  • 2
SpaceX в ноябре запустит на орбиту 16-ю партию интернет-спутников Starlink
  • 25.11 19:18
  • 3
Как Россия наказала Турцию за убийство военного летчика
  • 25.11 18:23
  • 4
Новый удар по программе МС-21
  • 25.11 15:13
  • 2
Белоруссия планирует в 2021 году закупить в России партию самолетов Су-30СМ и вертолетов Ми-35
  • 25.11 15:07
  • 2
Некоторые подробности сборки израильских БЛА на Уральском заводе гражданской авиации
  • 25.11 14:40
  • 3
Предавая друзей
  • 25.11 13:14
  • 3
СМИ: корвет "Стерегущий" станет самым грозным кораблем в Африке
  • 25.11 11:38
  • 3
Структура Ростеха изготовила двигатели для кораблей на воздушной подушке "Зубр" и "Мурена"