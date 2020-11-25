Белорусско-российские учения "Запад-2021" будут проходить на пяти полигонах республики

Минск. 23 ноября. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что белорусско-российские учения "Запад-2021", которые пройдут в следующем году на пяти полигонах Белоруссии, будут масштабными.

"Это будут масштабные учения. Открою завесу тайны - это будет на пяти полигонах, которые есть у нас, происходить", - рассказал Хренин в эфире телеканала "Беларусь 1" в понедельник.

Министр отметил, что "Запад-2021" будет масштабнее, чем учения "Славянское братство", которые прошли в текущем году.

"Масштаб будет больше", - заверил он.