Столтенберг выразил Байдену надежду на сотрудничество для укрепления НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО.

Брюссель. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг разговаривал в понедельник по телефону с избранным президентом США Джо Байденом, чтобы поздравить его и будущего вице-президента Камалу Харрис с победой на выборах, сообщила пресс-служба альянса.

"Я только что поговорил с Джо Байденом и поздравил его с избранием на пост президента США. Я с нетерпением жду сотрудничества с ним для дальнейшего укрепления НАТО как краеугольного камня нашей коллективной безопасности", - написал Столтенберг в твиттере после этого разговора.

В коммюнике пресс-службы отмечается, что генсек Североатлантического альянса "поблагодарил избранного президента Байдена за его давнюю поддержку НАТО и трансатлантических отношений".