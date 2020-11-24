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Интерфакс-АВН

Столтенберг выразил Байдену надежду на сотрудничество для укрепления НАТО

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО.
Источник изображения: © AP Photo / Francisco Seco

Брюссель. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг разговаривал в понедельник по телефону с избранным президентом США Джо Байденом, чтобы поздравить его и будущего вице-президента Камалу Харрис с победой на выборах, сообщила пресс-служба альянса.

"Я только что поговорил с Джо Байденом и поздравил его с избранием на пост президента США. Я с нетерпением жду сотрудничества с ним для дальнейшего укрепления НАТО как краеугольного камня нашей коллективной безопасности", - написал Столтенберг в твиттере после этого разговора.

В коммюнике пресс-службы отмечается, что генсек Североатлантического альянса "поблагодарил избранного президента Байдена за его давнюю поддержку НАТО и трансатлантических отношений".

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