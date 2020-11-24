Взрыв мины: в Карабахе ранен офицер ВС России

Российский офицер пострадал при взрыве мины в Карабахе

В Нагорном Карабахе при взрыве мины пострадали офицер миротворческого подразделения ВС РФ и четверо сотрудников МЧС НКР. Погиб заместитель командира корпуса ВС Азербайджана, полковник Бабек Самидли.

Офицер миротворческого подразделения ВС РФ получил ранение при взрыве мины в районе села Мадагиз Мартакертского района непризнанной Нагорно-Карабахской республики, передает РИА «Новости». Инцидент произошел 23 ноября.

Российский военный был доставлен в госпиталь в Баку, его жизни ничего не угрожает, рассказали в Минобороны РФ.

Также пострадали четверо сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций НКР. Кроме того, при взрыве погиб заместитель командира корпуса ВС Азербайджана, полковник Бабек Самидли.

Военные вместе с сотрудниками Международного комитета Красного Креста занимаются поисками тел погибших в недавнем вооруженном конфликте.

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что самолеты Ан-124, Ил-76 и Ту-154 Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил из подмосковного аэродрома Чкаловский доставили в Карабах специалистов, технику и вооружение, а также служебных собак Международного противоминного центра.

В несколько аэродромов Еревана прибыли более 100 российских военных специалистов, 13 единиц военной и специальной техники, включая многофункциональные робототехнические комплексы разминирования «Уран-6», бронетранспортеры и бронеавтомобили.

«Личный состав и техника в составе воинских колонн совершат марш по маршруту Ереван - Горис - Степанакерт и по прибытии в пункт назначения приступят к выполнению задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов, уничтожению взрывоопасных предметов в районах Нагорного Карабаха, наиболее пострадавших во время конфликта, с применением расчетов минно-розыскной службы и робототехнических комплексов», - говорится в сообщении военного ведомства.

Отряды разминирования будут работать в Карабахе как вручную, так и с помощью робототехнических средств.

Президенты России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали соглашение, по которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными.

Согласно документу, Ереван возвращает Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, предусмотрено введение в зону конфликта российских миротворцев из состава 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригады - 1960 человек и 552 единицы техники.

«Лачинский коридор и территория Нагорного Карабаха полностью контролируются подразделениями российских миротворцев. Они решают задачи по соблюдению режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах», - рассказывал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

ФСБ России осуществляет контроль за обеспечением Арменией транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой, включая беспрепятственное движение граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Правительство РФ покроет финансирование расходов, связанных с деятельностью миротворцев. Цена такой операции - сотни миллионов долларов в год (содержание личного состава, эксплуатация техники, расход горючего), передает Sputnik.

Бои в Карабахе начались 27 сентября. Столкновения армянских и азербайджанских сил продолжались с переменным успехом до начала ноября, в результате обстрелов погибли несколько тысяч человек. В итоге войска Азербайджана взяли важный населенный пункт в Карабахе - город Шуши. На следующий день после этого стороны заключили соглашение о прекращении боевых действий.

Рафаэль Фахрутдинов