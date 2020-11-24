Американцы показали модель самолета без механизации крыла

Американская компания Aurora Flight Sciences показала модель самолета, проект которого изначально предусматривает отсутствие какой-либо механизации, необходимой для управления полетом. Как пишет Aviation Week, разработчики проводят испытания модели самолета в аэродинамической трубе. Первые такие испытания состоялись еще в 2019 году в рамках подготовки к тендеру Агентства перспективных оборонных разработок.

Разработка самолета без аэродинамической механизации ведется в рамках тендера CRANE, объявленного американскими военными в 2019 году. Он предполагает полную замену традиционной механизации, с помощью которой производится управление полетом, на активные системы управления воздушным потоком (AFC). Новые системы на самолете должны будут использоваться на всем протяжении полета: от взлета и посадки до полета на большой высоте.

Предполагается, что использование активных систем управления воздушным потоком позволит сделать перспективные самолеты легче и дешевле в обслуживании благодаря уменьшению числа подвижных элементов. К участию в тендере CRANE военные допустили компании Aurora Flight Sciences, Lockheed Martin и Georgia Tech Research Corporation.

Модель самолета, созданная Aurora Flight Sciences, представляет летательный аппарат с двумя крыльями. Переднее крыло, центроплан которого расположен в носовой части, имеет нормальную стреловидность. Второе крыло с центропланом в хвостовой части — обратную. Концы консолей обоих крыльев соединены друг с другом. Таким образом планер модели самолета в плане представляет собой ромб. Подробности о системе управления полетом, реализованной в модели, не раскрываются.

Проект CRANE рассчитан на три этапа. На первом этапе, завершение которого запланировано на третий квартал 2021 года, участники должны подготовить концептуальный проект самолета. Второй этап планируется завершиться во втором квартале 2022 года. По его итогам военные выберут две компании, которым закажут разработку эскизного проекта самолета.

Третий этап планируется завершить к середине 2024 года. После этого этапа финалист тендера должен будет провести летные испытания уменьшенной модели перспективного самолета.

В 2017 году британская компания BAE Systems провела первые летные испытания беспилотного летательного аппарата Magma, у которого за управление полетом отвечает система, отбирающая часть воздуха из реактивного двигателя и по каналам перенаправляющая его к соплам на крыле и в сопле движка. Выдувание воздуха из сопел производится на сверхзвуковой скорости; благодаря этому становится возможным управление полетом беспилотника.

Василий Сычёв