Готов аналитический отчёт «Инвестиционные приоритеты электроники России–2020».

Работа над сбором и анализом данных для аналитического отчёта велась в период с июня по сентябрь 2020 г. при одобрении Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России.

Оценку нескольких сотен поступивших проектов и формирование рейтинга наиболее интересных проектов провёл специально сформированный Экспертный совет.

Отчёт состоит из нескольких частей:

– Часть первая. Описание внешней среды, обусловливающей актуальность развития электронной промышленности и потребности в том или ином виде электронной продукции.

– Часть вторая. Результаты анализа проектов с точки зрения оценки запроса отрасли на различные инструменты финансирования, общеотраслевые тренды по окупаемости и стоимости проектов и т.п.

– Часть третья. Анализ топ-проектов. Некоторые данные о проектах, набравших максимальные баллы.

Стратегическими партнёрами исследования, особенно в части работы Экспертного совета, выступили ключевые общественные объединения электронной промышленности, включая (по алфавиту):

– Автономная некоммерческая организация развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника» (АНО ВТ);

– АНО «Консорциум «Медицинская техника»;

– Ассоциация «Консорциум предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики»;

– Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе (АПСС);

– Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ);

– Консорциум АНО «Телекоммуникационные технологии» (АНО ТТ);

– Координационный совет разработчиков и производителей радиоэлектронной аппаратуры, электронной компонентной базы и продукции машиностроения.

Данный отчёт будет полезен для участников инвестиционных проектов отрасли, как со стороны инвесторов, так и со стороны компаний.

Источник: https://anokvt.ru/tpost/x2vyab8j41-gotov-analiticheskii-otchyot-investitsio