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Industry Hunter

Готов аналитический отчёт «Инвестиционные приоритеты электроники России–2020»

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Готов аналитический отчёт «Инвестиционные приоритеты электроники России–2020»
Готов аналитический отчёт «Инвестиционные приоритеты электроники России–2020».
Источник изображения: industry-hunter.com

Работа над сбором и анализом данных для аналитического отчёта велась в период с июня по сентябрь 2020 г. при одобрении Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России. 

Оценку нескольких сотен поступивших проектов и формирование рейтинга наиболее интересных проектов провёл специально сформированный Экспертный совет. 

Отчёт состоит из нескольких частей: 

– Часть первая. Описание внешней среды, обусловливающей актуальность развития электронной промышленности и потребности в том или ином виде электронной продукции. 

– Часть вторая. Результаты анализа проектов с точки зрения оценки запроса отрасли на различные инструменты финансирования, общеотраслевые тренды по окупаемости и стоимости проектов и т.п. 

– Часть третья. Анализ топ-проектов. Некоторые данные о проектах, набравших максимальные баллы. 

Стратегическими партнёрами исследования, особенно в части работы Экспертного совета, выступили ключевые общественные объединения электронной промышленности, включая (по алфавиту): 

– Автономная некоммерческая организация развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника» (АНО ВТ);

– АНО «Консорциум «Медицинская техника»;

– Ассоциация «Консорциум предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики»;

– Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе (АПСС);

– Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ);

– Консорциум АНО «Телекоммуникационные технологии» (АНО ТТ);

– Координационный совет разработчиков и производителей радиоэлектронной аппаратуры, электронной компонентной базы и продукции машиностроения.

Данный отчёт будет полезен для участников инвестиционных проектов отрасли, как со стороны инвесторов, так и со стороны компаний. 

 

Источник: https://anokvt.ru/tpost/x2vyab8j41-gotov-analiticheskii-otchyot-investitsio

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Проекты
2020-й год
Медицина
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