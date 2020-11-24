Юрий Борисов: Система «ЭРА-ГЛОНАСС» может стать платформой для управления беспилотниками.

Государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях на дорогах может в будущем стать платформой для управления беспилотными автомобилям. Об этом сказал в пятницу на открытии международного конгресса «ЭРА-ГЛОНАСС» вице-премьер Юрий Борисов.

Уверен, что еще через 5 лет мы увидим «ЭРА-ГЛОНАСС» в роли цифровой транспортно-логистической экосистемы, а возможно и платформы для управления беспилотными автомобилями, - сказал он.

По словам Борисова, ГАИС является основой цифровизации транспортной отрасли страны. «На её платформе развёрнуты сервисы по мониторингу движения автомобильного и железнодорожного транспорта - как пассажирского, так и грузового», - отметил вице-премьер.

Кроме того, сервисы высокоточного позиционирования обеспечивают навигационный суверенитет России. Такие сервисы необходимы в геодезии, картографии, инженерных и строительных измерениях, сельском хозяйстве и городской инфраструктуре, при управлении дорожно-строительной техникой, пояснил он.