Войти
Российская газета

Россия может закрыть свое небо для международных инспекций

309
0
0
Свои наблюдательные рейды по программе открытого неба наши инспекторы обычно совершают на борту Ан-30Б.
Свои наблюдательные рейды по программе открытого неба наши инспекторы обычно совершают на борту Ан-30Б.
Источник изображения: Сергей Иванов / ТАСС

На этой неделе инспекторы из Франции на самолете со специальными аппаратами видеофиксации на борту выполнят в рамках международного Договора по открытому небу наблюдательный рейд над некоторыми районами нашей страны.

Известно, что взлетать они станут с подмосковной авиабазы Кубинка и пройдут по согласованному с Минобороны России маршруту. Вместе с инспекторами на борту будут находиться наши военные. Они проследят, чтобы самолет не отклонялся от ранее утвержденного пути, а в полете контролеры использовали только разрешенные договором средства фото- и видеосъемки.

Санкционированную воздушную разведку представители различных стран проводят над нашей территорией уже не одно десятилетие. Российские инспекторы, в свою очередь, тоже фотографируют и снимают с воздуха чужие гарнизоны. Официальный мониторинг мест дислокации армейских и флотских частей стран-участниц договора предусмотрен соглашениями по открытому небу.

Однако этой проверенной временем практике, основанной на мерах доверия и транспарентности, может прийти конец. 22 ноября США из-за явно надуманных претензий к России официально вышли из договора. И тем самым поставили под вопрос дальнейшее участие в нем нашей страны.

Москва резонно рассудила, что, закрыв свое небо для российских инспекторов, американцы могут де-факто оказаться в выигрыше. Оставив вне зоны нашего контроля свою территорию и свои военные базы за рубежом, США по-прежнему сохранят источники поставки развединформации из России. Ее, как и прежде, в рамках соглашений по открытому небу будут сначала официально добывать в нашей стране европейские партнеры и союзники США по НАТО. А затем негласно делиться полученными сведениями с Пентагоном.

Такое для России неприемлемо. Вот почему Москва поставила вопрос о получении твердых гарантий непередачи результатов наблюдательных рейдов над нашей территорией третьим странам. И возможности по-прежнему летать в рамках соглашений по открытому небу над военными базами Соединенных Штатов в Европе.

На словах нам могут пообещать что угодно. Но как будет на деле - вот что главное. А еще, как проверять гарантии, если их нам дадут, и реально ли это делать вообще? Проблема настолько серьезная, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал: "Мы сожалеем и считаем, что выход США из этого договора делает этот договор далее нежизнеспособным".

Ставить точку в участии России в этих соглашения, конечно, пока рано. Но исключать такой вариант тоже нельзя.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Франция
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Похожие новости
12.06.2020
Кризис не помеха: в НАТО призвали увеличивать военные расходы
21.06.2017
Бойцы призрачного фронта
11.02.2015
Винокуров: ВВС РФ не обязаны сообщать о вооружении на борту самолетов
28.04.2012
Взрывать или не взрывать? Об утилизации боеприпасов в России
15.11.2011
РФ намерена сохранить лидерство на рынке вооружений в Северной Африке - ФСВТС
05.08.2008
Главное - не победа, а отставание
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.11 05:13
  • 1
Ударный вертолет «Тигр» получит новую ПТУР
  • 24.11 05:12
  • 1
На южнокорейской выставке вооружений DX Korea-2020 в Ильсане
  • 24.11 05:10
  • 5
Казахстан намерен выйти из соглашения с РФ о взаимодействии при ракетных пусках из района Домбаровский
  • 24.11 04:42
  • 9
Огневая мощь свободы
  • 24.11 00:16
  • 2
Шойгу приехал на Плесецк, где пройдут испытания "Ангары"
  • 23.11 22:14
  • 2
Поставки оружия и техники для российской армии выросли на 11%
  • 23.11 22:12
  • 3
РПЦ высказалась за полный переход российской армии на контрактную основу
  • 23.11 21:59
  • 1
Литва заплатила миллионы долларов за отказ от советской техники
  • 23.11 21:13
  • 1
Замминистра обороны РФ Фомин обсудил с министром обороны Гвинеи вопросы двустороннего военного сотрудничества
  • 23.11 19:35
  • 4
Армянские потери в Карабахе достигли 1 тыс. 678 человек убитыми - Минобороны НКР
  • 23.11 19:29
  • 105
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 23.11 19:11
  • 15
Владимир Нестеров: "Ангара" - во многом лучший ракетный комплекс
  • 23.11 18:02
  • 4
Возможности боевых катеров "Калашникова" показали на видео
  • 23.11 17:50
  • 50
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 23.11 17:48
  • 1
Rocket Lab впервые вернула ступень ракеты Electron после запуска