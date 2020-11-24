Российский офицер получил ранения из-за взрыва мины в Карабахе

Раненный при взрыве в Нагорном Карабахе российский военный доставлен в госпиталь в Баку. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что угрозы его жизни нет. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

«В районе населенного пункта Мадагиз при проведении работ произошел взрыв мины. В результате подрыва офицер российского контингента миротворческих сил получил ранение. Один офицер вооруженных сил Азербайджанской Республики погиб. Еще четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении ведомства.

По словам источников «Известий» в военном ведомстве, взрыв произошел в ходе гуманитарной очистки местности и поиска тел погибших в Тертерском районе.

Ранее в этот день в российском военном ведомстве сообщили, что подразделения Международного противоминного центра Минобороны России примут участие в разминировании местности, дорог и объектов в Нагорном Карабахе.

9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

19 ноября российские миротворцы в Нагорном Карабахе обеспечили безопасность прохода азербайджанских военных из Шуши в Физулинский район Азербайджана. Миротворцы продолжают обеспечивать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе и безопасность движения по Лачинскому коридору.