Россия впервые поставила новый вертолет «Ансат» в Европу

Холдинг «Вертолеты России» поставил первый из трех заказанных Республикой Сербской (Босния и Герцеговина) вертолетов «Ансат». Ранее машину заказали Мексика и Эритрея.

«Вертолеты России» впервые поставили новый легкий вертолет «Ансат» европейскому заказчику. Им стало Министерство внутренних дел Республики Сербской. Всего в рамках контракта должны поставить три таких машины.

Вертолет имеет медицинский модуль. Следующие две машины передадут в 2021 и 2022 годах. Они дополнительно получат поисковые прожекторы, систему беспарашютного десантирования, лебедку и внешнюю подвеску.

В холдинге отмечают, что поставка первого “Ансата” — важное событие для российского вертолетостроения, так как свидетельствует о его конкурентоспособности на европейском рынке.

Напомним, в феврале заказчику передали первый серийный вертолет Ми-38, выполненный в гражданской модификации. Эксплуатировать машину будет компания «Русские вертолетные системы».

Ми-38 Источник изображения: РИА Новости

А в январе стало известно, что Россия подписала с зарубежным клиентом контракт на первую экспортную поставку Ми-38Т — транспортно-десантной версии вертолета.