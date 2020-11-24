Президент Эрдоган: мы единственная страна НАТО, вступившая в рукопашную с ИГИЛ* в Сирии (Anadolu, Турция)

В обращении к участникам саммита G20 президент Турции поднял ряд важных международных проблем. Эрдоган напомнил о роли его страны в борьбе террористами ИГИЛ*, в установлении мира в Нагорном Карабахе, а также рассказал, каких принципов придерживается Анкара в Восточном Средиземноморье.

"Мы единственная страна НАТО, вступившая в рукопашную с ИГИЛ (запрещена в РФ - прим. ред.) в Сирии. Мы делаем все возможное для устранения угрозы терроризма, предотвращения конфликтов и укрепления стабильности", - заявил президент Эрдоган.

Президент Эрдоган принял участие в саммите лидеров G20, который прошел под председательством Саудовской Аравии в режиме видеоконференции.

В обращении к участникам саммита Эрдоган отметил, что для достижения "целей устойчивого развития - 2030" осталось менее 10 лет, поэтому необходимо максимально использовать этот период и компенсировать потерянное время.

Отметив, что эпидемия коронавируса еще более усугубила многие проблемы, прежде всего бедность и неравенство, Эрдоган сказал: "Особенно серьезные трудности испытывают наши африканские братья, а также азиатские и латиноамериканские друзья. Беженцы и вынужденно перемещенные лица составляют наиболее уязвимый сегмент перед лицом эпидемии. Эти люди наряду с экономическими трудностями также вынуждены бороться с преднамеренно разжигаемой исламофобией и ксенофобией. Никто из нас не может игнорировать эту тяжелую картину. Мы должны нарастить финансовые ресурсы гуманитарной помощи пострадавшим от войны регионам и находящимся под угрозой сообществам".

Президент напомнил, что Турция в течение последних шести лет является страной, принимающей наибольшее число беженцев в мире, и продолжил: "В нашей стране мы даем приют более 4 миллионам иностранцев, большинство из которых сирийцы. Мы также предоставляем гуманитарную помощь и защиту миллионам нуждающихся в Идлибе на территории Сирии, во многих других местах. Эти цифры больше, чем население некоторых крупных городов. Мы продолжаем прилагать усилия к тому, чтобы те, кто нашел убежище в нашей стране, жили в согласии с нашим обществом, сообразно человеческому достоинству. Более того, эти усилия решительно продолжаются несмотря на то, что данные нам обещания поддержки в значительной степени не были выполнены. Теперь мы ожидаем, что каждый возьмет на себя ответственность и пойдет на справедливое распределение бремени и обязательств".

По словам президента, система, которая не служит человеку и не дорожит человеком, не дает ему мира и благополучия, не гарантирует справедливости и безопасности, не может иметь шансы на успех. Нынешняя глобальная экономическая архитектура, построенная на амбициях, господстве, несправедливости и жажде наживы, не может защитить ни человека, ни природу, подчеркнул Эрдоган.

Отметив, что ошибочно связывать гибель почти 1,5 миллиона человек по всему миру только со смертоносными последствиями вируса covid-19, турецкий лидер констатировал: "В возникновении этой страшной картины также сыграла роль искаженная структура глобальной системы, которая уже порождает проблемы вместо решений и только усугубляет существующие трудности. Эпидемия как обнаружила эту искаженность существующего порядка, так и еще раз напомнила, что все люди находятся в одной лодке. Стало еще очевиднее, насколько точен наш призыв "мир больше пяти государств", который мы часто озвучиваем с трибуны Организации Объединенных Наций. Также стала очевидной важность борьбы за права, свободу, справедливость, которую мы ведем на разных фронтах, от Сирии до Ливии, от Восточного Средиземноморья до Нагорного Карабаха, от Ирака до Палестины. В этой ситуации критика в отношении нашей страны из-за предпринимаемых шагов, даже посягательство на репутацию вызваны отнюдь не лучшими побуждениями. Мы в первую очередь стараемся обеспечить нашу национальную безопасность, безопасность жизни и имущества наших граждан, а также внести вклад в стабильность, мир и спокойствие нашего региона и нашей географии сердца".

Эрдоган сказал, что Турция делает все возможное для устранения угрозы терроризма, предотвращения конфликтов, укрепления стабильности, и отметил: "Мы - единственная страна НАТО, которая вступила в рукопашную с ИГИЛ в Сирии. Несмотря на то что мы остались в одиночестве, к настоящему моменту мы схватили и депортировали в свои страны почти девять тысяч иностранных боевиков-террористов. Мы запретили въезд в нашу страну для почти 100 тысяч человек, которые, как мы установили, были связаны с зонами конфликтов. Мы обеспечили возвращение на родину более 411 тысяч наших сирийских братьев, сделав безопасными районы, которые когда-то были рассадником террористов".

"В вопросе Восточного Средиземноморья мы всегда действовали терпеливо, хладнокровно"

Президент Эрдоган заметил, что ливийское правительство национального согласия при предоставленной Турцией поддержке по обучению и консультированию предотвратило дальнейшее втягивание страны в гражданскую войну, при этом в вопросе Восточного Средиземноморья Турция, несмотря на провокации со стороны Греции и греческой администрации Южного Кипра, всегда действовала терпеливо, хладнокровно.

В Нагорном Карабахе Турция способствовала прекращению 30-летней оккупации, подчеркнул президент. "Хотя мы переживаем трудные времена, мы осознаем, что, как говорил Святой Мевляна, после отчаяния приходит множество надежд, и множество солнц приходят вслед за тьмой. Мы верим, что, когда мы, все человечество, будем держаться рука об руку, сердце к сердцу, нам станет легче", - сказал турецкий лидер.

Отметив, что территории проживания следует рассматривать не только как наследие от предков, но и в то же время как достояние наших детей, Эрдоган подчеркнул важность думать не только о дне сегодняшнем, но и будущем, о детях и последующих поколениях.

"В энергетике около 49% установленной мощности приходится на возобновляемые источники"

Эрдоган выразил веру в то, что после эпидемии человечество извлечет должные уроки с точки зрения достижения экономической и социальной справедливости, а также борьбы с экологическими проблемами, и продолжил: "Мы вносим активный вклад в борьбу с изменением климата, несмотря на то что наша историческая ответственность в этом вопросе чрезвычайно мала. Мы также принимаем необходимые меры для защиты экосистем и биологического разнообразия в нашей стране. За последние пять лет мы инвестировали 16,5 миллиарда долларов, обеспечив около 49% установленной мощности Турции в энергетике за счет возобновляемых источников. 63% потребляемой электроэнергии мы производим из отечественных, возобновляемых источников. Мы занимаем 13-е место в мире и 7-е место в Европе по установленной мощности солнечной энергетики. В борьбе с загрязнением окружающей среды и изменением климата нельзя допускать новых проявлений несправедливости, новых двойных стандартов. По-прежнему сохраняющиеся опасения по поводу выполнения Парижского соглашения не заставляют нас свернуть с нашего пути. Мы ожидаем, что наша страна будет исключена из списка Приложения 1 Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата".

Отметив, что при продолжающихся инвестициях в экологию приоритет также отдается цифровым технологиям, Эрдоган сказал: "В нашей стране находится Банк технологий Организации Объединенных Наций для наименее развитых стран, который нацелен на преодоление технологического разрыва между государствами. Совместная поддержка деятельности Банка технологий также соответствует приоритетам G20. Я верю, что решения, которые мы примем на саммите, будут содействовать достижению этих целей".

Эрдоган поздравил Саудовскую Аравию с успешным председательством в G20 в столь непростое время и пожелал успехов Италии в предстоящий период председательства в организации.

*ИГИЛ - организация запрещена в РФ - прим. ред.

Чийдем Мюнибе Алйанак (Çiğdem Münibe Alyanak), Ханифе Севинч (Hanife Sevinç)